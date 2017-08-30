Назаров объяснил, почему не пришел на суд к бывшим подчиненным

Источник: РИА "Новости"

Стороны и журналисты ожидали губернатора Виктора Назарова — ему отправили повестку как свидетелю. Ранее защита ходатайствовала, чтобы не вызывать главу региона снова, а зачитать его показания из дела, однако против этого возражал гособвинитель.

Назаров на заседание не пришел. Судья Елена Штокаленко зачитала официальный ответ, из которого следовало, что губернатор проводит в этот день торжественную передачу новых школьных автобусов образовательным учреждениям и вручение специальной техники «Управлению по охране животного мира».