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07:14 (мск), источник: СуперОмск

Назаров объяснил, почему не пришел на суд к бывшим подчиненным

Накануне в Первомайском райсуде прошло очередное слушание по делу бывшего министра транспорта Олега Илюшина и экс-главы областного минфина Риты Фоминой.

Источник: РИА "Новости"

Стороны и журналисты ожидали губернатора Виктора Назарова — ему отправили повестку как свидетелю. Ранее защита ходатайствовала, чтобы не вызывать главу региона снова, а зачитать его показания из дела, однако против этого возражал гособвинитель.

Назаров на заседание не пришел. Судья Елена Штокаленко зачитала официальный ответ, из которого следовало, что губернатор проводит в этот день торжественную передачу новых школьных автобусов образовательным учреждениям и вручение специальной техники «Управлению по охране животного мира».

Процесс продолжился допросом свидетелей — двух бывших сотрудников КУ «Управление заказчика по строительству гидротехнических объектов», а также замминистра строительства Омской области Дмитрия Христолюбова. На следующем слушании показания будет давать уже непосредственно Олег Илюшин.

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