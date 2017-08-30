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07:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Закон об эвакуации автомобилей в Новосибирской области требует доработки

Закон об эвакуации машин в регионе требует доработки. То, что сейчас происходит в Новосибирске — недопустимо. Заявил сегодня один из разработчиков правил перемещения авто на штрафстоянки — депутат Заксобрания Сергей Титков. После того, как его машину увезли на эвакуаторе из центра города.

Источник: Вести - Новосибирск

Дмитрий признаёт — правила нарушил. Припарковался под знаком — не заметил. Штраф заплатить готов. Терпеть издевательства — нет.

Дмитрий Клеваев, Житель Новосибирска: «Я успел догнать уже погруженную машину, но эвакуаторщик отказался мне ее спустить назад. Я подошел к инспектору, он говорит, всё, машина погружена, эвакуатор тронулся с места, мы уже ничего не будем делать. То есть странно, как он тронулся, если он стоял на месте».

Сотни новосибирцев каждый день тратят время, нервы и десятки тысяч рублей. Сюда, на Октябрьскую магистраль, машины везут одну за другой. С обочин городских дорог.

В центре Новосибирска на Красном проспекте нашей съемочной группе предлагают решить вопрос с якобы эвакуированной машиной. Мужчина в белом старается — можно получить неплохие деньги. От пяти до десяти тысяч рублей. Бизнес на безопасности — процветает. А вот система — от государства — дает сбой. На своем опыте — убедился один из разработчиков закона об эвакуации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Клейкий материал, действительно, портит внешний вид авто и плохо оттирается. А подъем на эвакуатор — в том виде, как это делают в Новосибирске, и вовсе может повредить машину. В этот капкан каждый день попадают десятки новосибирцев. Бизнес поставлен на поток.

Сергей Титков, депутат законодательного собрания Новосибирской области: «Если бы составили протокол и не увозили машину, я бы мог оспорить этот протокол, мог спорить, не соглашаться. Но сегодня машины, которые не мешают движению, не стоят на проезжей части, не стоят на перекрестках, не стоят на пешеходных переходах, я считаю, что это надо оформлять протоколом и штраф полторы тысячи рублей».

Систему надо пересматривать, с этим сегодня согласен и ее разработчик — депутат Титков. Судя по его настрою, сделают это, возможно, на одной из ближайших сессий.

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