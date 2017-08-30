Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем республики

«Сердечно поздравляю вас с Днем Республики — главным государственным праздником Татарстана! Благодаря совместным усилиям нам удалось построить эффективную рыночную экономику, обеспечить достойные социальные стандарты и широкие политические свободы, создать условия для поощрения и реализации инициативы людей», — говорится в поздравительном тексте Рустама Минниханова.

По его мнению, важными слагаемыми успехов Татарстана являются богатое наследие предыдущих поколений, созидательный труд граждан и всесторонняя поддержка проектов и инициатив республики федеральным центром, прежде всего Президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня Татарстан входит в число регионов-лидеров Российской Федерации. Нами реализуются масштабные инвестиционные проекты в нефтехимии, нефтепереработке, машиностроении, энергетике, IT-сфере; мы закрепляем и развиваем достижения в сельском хозяйстве, создаем новые высокотехнологичные производства. Экономический рост позволяет успешно решать приоритетные задачи в области науки и образования, здравоохранения и социальной сферы. Огромное внимание уделяется развитию системы профессионального образования с учетом мировых стандартов, подготовке чемпионата рабочих профессий Worldskills-2019. Формированию комфортной среды, утверждению новой культуры человеческих отношений способствует развитие общественных пространств», — подчеркнул лидер республики.

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Президент РТ отметил, что успешное проведение Кубка конфедераций по футболу стало яркой прелюдией предстоящих соревнований группового турнира мирового чемпионата-2018, Казань добилась права проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.

«Признанием большой работы по сохранению историко-культурного наследия и мировой универсальной ценности стало включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО Успенского собора и монастыря острова-града Свияжска. На возрождение духовности и традиционных ценностей нацелено развитие государственно-конфессиональных отношений. Завершается подготовка к открытию Болгарской исламской академии, высокими темпами ведется воссоздание Казанского собора», — заметил Рустам Минниханов.

Лидер Татарстана добавил, что высокий уровень межнационального согласия и этнокультурного развития продемонстрировали недавно прошедшие третий съезд народов республики и шестой съезд Всемирного конгресса татар.

— Дорогие друзья! Сегодня Татарстан — это территория, где обеспечиваются достойные условия для работы и жизни людей. Все это является предметом гордости татарстанцев, выступает основой привлекательности для инвесторов и широкого круга туристов.

Нас объединяют горячая любовь к республике, трепетное отношение к малой родине — тому городу, селу, где ты появился на свет, преданность Отечеству — великой России. Эти чувства всегда были и будут основой нашего социального оптимизма и процветания родного Татарстана.