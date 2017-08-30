Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем республики
(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Республики Татарстан.
(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Республики Татарстан.
«Сердечно поздравляю вас с Днем Республики — главным государственным праздником Татарстана! Благодаря совместным усилиям нам удалось построить эффективную рыночную экономику, обеспечить достойные социальные стандарты и широкие политические свободы, создать условия для поощрения и реализации инициативы людей», — говорится в поздравительном тексте Рустама Минниханова.
По его мнению, важными слагаемыми успехов Татарстана являются богатое наследие предыдущих поколений, созидательный труд граждан и всесторонняя поддержка проектов и инициатив республики федеральным центром, прежде всего Президентом России Владимиром Путиным.
«Сегодня Татарстан входит в число
Президент РТ отметил, что успешное проведение Кубка конфедераций по футболу стало яркой прелюдией предстоящих соревнований группового турнира мирового чемпионата-2018, Казань добилась права проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.
«Признанием большой работы по сохранению
Лидер Татарстана добавил, что высокий уровень межнационального согласия и этнокультурного развития продемонстрировали недавно прошедшие третий съезд народов республики и шестой съезд Всемирного конгресса татар.
— Дорогие друзья! Сегодня Татарстан — это территория, где обеспечиваются достойные условия для работы и жизни людей. Все это является предметом гордости татарстанцев, выступает основой привлекательности для инвесторов и широкого круга туристов.
Нас объединяют горячая любовь к республике, трепетное отношение к малой родине — тому городу, селу, где ты появился на свет, преданность Отечеству — великой России. Эти чувства всегда были и будут основой нашего социального оптимизма и процветания родного Татарстана.
Желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия. С праздником! С Днем Республики!, — обратился Рустам Минниханов к татарстанцам.