Сын Трампа расскажет сенату США о «связях с Россией»

Источник: AP 2017

Указывается, что он выступит на заседании, которое будет проходить в закрытом режиме. Дата его проведения пока неизвестна.

10 июля стало известно, что Трамп-младший провел в июне 2016 года встречу с юристом из России Натальей Весельницкой, рассчитывая на получение от нее компромата на кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

По информации издания The New York Times, в переговорах с адвокатом также принимали участие руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт и Джаред Кушнер, зять действующего президента.

Газета утверждает, что Весельницкая имеет «связи с Кремлем». Трамп-младший рассказал NYT, что на встрече, которая прошла в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, юрист не смогла подтвердить наличие у нее компромата на Клинтон.