Сын Трампа расскажет сенату США о «связях с Россией»
Сын президента США Дональд
Сын президента США Дональд
Указывается, что он выступит на заседании, которое будет проходить в закрытом режиме. Дата его проведения пока неизвестна.
10 июля стало известно, что
По информации издания The New York Times, в переговорах с адвокатом также принимали участие руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт и Джаред Кушнер, зять действующего президента.
Газета утверждает, что Весельницкая имеет «связи с Кремлем».
Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает все подобные обвинения, в том числе на высшем уровне.
Ладно папу мордой по полу елозите - ему не привыкать. Ребенка то не трогайте, живодеры!!!