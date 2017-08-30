Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Источник: Nur.kz

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Конституции — знаменательным событием для всех граждан нашей страны!

Принятый 22 года назад на всенародном референдуме Основной закон закрепил базовые основы Республики Казахстан как светского, правового и унитарного государства.

Конституция стала прочным фундаментом нашей независимости, гарантом успешного развития и высокого международного авторитета Казахстана.

Она утвердила общественно-политическое единство, согласие и стабильность как ключевые ценности нашего общества.

Ответом на новые глобальные изменения явилась состоявшаяся конституционная реформа, направленная на повышение эффективности политической системы и обеспечение незыблемости нашей государственности.

Наша Конституция является мощным фактором дальнейшей реализации процесса модернизации, укрепления демократических начал, роста благосостояния граждан и консолидации общества на пути продвижения Казахстана в число 30-ти развитых стран мира.