Минтранспорта Свердловской области оставили без «связи»
Развитием информтехнологий займется новый департамент.
Развитием информтехнологий займется новый департамент.
Министерство транспорта и связи Свердловской области перестанет курировать вопросы, связанные с развитием информационных технологий в регионе. Соответствующий документ 30 августа будет опубликован в «Областной газете». В этой связи изменится и название ведомства — на «министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области», передает «Уралинформбюро».
«Информационные» функции перейдут создающемуся сейчас департаменту информатизации и связи. В зоне его ответственности, в частности, будут находиться деятельность ГБУ Свердловской области «Оператор электронного правительства» и работа Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.