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07:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Минтранспорта Свердловской области оставили без «связи»

Развитием информтехнологий займется новый департамент.

Министерство транспорта и связи Свердловской области перестанет курировать вопросы, связанные с развитием информационных технологий в регионе. Соответствующий документ 30 августа будет опубликован в «Областной газете». В этой связи изменится и название ведомства — на «министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области», передает «Уралинформбюро».

«Информационные» функции перейдут создающемуся сейчас департаменту информатизации и связи. В зоне его ответственности, в частности, будут находиться деятельность ГБУ Свердловской области «Оператор электронного правительства» и работа Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

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