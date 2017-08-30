Вице-премьер Японии извинился за свои слова о Гитлере
ТОКИО, 30 авг — РИА Новости, Ксения Нака.
ТОКИО, 30 авг — РИА Новости, Ксения Нака.
Накануне Асо, выступая с лекцией перед молодыми политиками — своими сторонниками, подчеркнул важность результата в деятельности политика и привел пример Гитлера: «О мотивах политика не спрашивают. Важен результат. Сколь бы ни были верны мотивы Гитлера, убившего несколько миллионов человек, это не годится».
«Совершенно очевидно, что была допущена ошибка относительно мотивов Гитлера. Я беру назад эти слова, так как приведение его в качестве примера является неподходящим», — цитирует агентство Киодо заявление, распространенное от имени
С резкой критикой высказывания Асо о Гитлере выступила оппозиционная Демократическая партия, настаивая на том, что человек с такими взглядами не может входить в состав правительства.