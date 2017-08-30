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08:25 (мск), источник: РИА Новости

Вице-премьер Японии извинился за свои слова о Гитлере

ТОКИО, 30 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Вице-премьер Японии, министр финансов и ближайший друг главы кабинета министров Синдзо Абэ Таро Асо извинился в среду за свои высказывания об Адольфе Гитлере.

Источник: Reuters
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Накануне Асо, выступая с лекцией перед молодыми политиками — своими сторонниками, подчеркнул важность результата в деятельности политика и привел пример Гитлера: «О мотивах политика не спрашивают. Важен результат. Сколь бы ни были верны мотивы Гитлера, убившего несколько миллионов человек, это не годится».

«Совершенно очевидно, что была допущена ошибка относительно мотивов Гитлера. Я беру назад эти слова, так как приведение его в качестве примера является неподходящим», — цитирует агентство Киодо заявление, распространенное от имени вице-премьера.

С резкой критикой высказывания Асо о Гитлере выступила оппозиционная Демократическая партия, настаивая на том, что человек с такими взглядами не может входить в состав правительства.

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