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08:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Губернатор Хабаровского края поручил развернуть антинаркотическую кампанию в соцсетях

Заседание краевой антинаркотической комиссии провел губернатор региона Вячеслав Шпорт. Участие в совещании приняли руководители силовых ведомств, правительства края, представители администраций муниципалитетов.

В режиме видеоконференции они обсудили меры по противодействию наркомании, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По словам Вячеслава Шпорта, сегодня необходимо сделать акцент на профилактику распространения наркотиков среди подростков и молодых людей студенческого возраста.

Последнее тестирование учащихся края показало, что 86% респондентов знают о проблеме наркомании. Часть из них склона к зависимому поведению, то есть попадает в группу риска.

«Распространение наркотиков всегда определялось спросом. Если речь идет о новых видах синтетических средств, которые сегодня активно вытесняют другие наркотики, то их целевая аудитория — молодежь. При этом предложения в основном поступают через Интернет. Поэтому мы должны развернуть масштабную кампанию в соцсетях, чтобы на самой ранней стадии предупредить молодых людей и поставить преступникам барьер», — отметил Вячеслав Шпорт. Губернатор поручил краевому комитету по молодежной политике срочно заняться этим вопросом. Также он потребовал увеличить количество социальной рекламы, предупреждающей об опасности наркомании. Дополнительная поддержка должна быть оказана общественным организациям, которые занимаются реабилитацией людей, уже имеющих такую зависимость. Личный опыт участников подобных сообществ можно будет использовать, чтобы рассказать молодым людям о последствиях употребления наркотиков.

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