Губернатор Хабаровского края поручил развернуть антинаркотическую кампанию в соцсетях

«Распространение наркотиков всегда определялось спросом. Если речь идет о новых видах синтетических средств, которые сегодня активно вытесняют другие наркотики, то их целевая аудитория — молодежь. При этом предложения в основном поступают через Интернет. Поэтому мы должны развернуть масштабную кампанию в соцсетях, чтобы на самой ранней стадии предупредить молодых людей и поставить преступникам барьер», — отметил Вячеслав Шпорт. Губернатор поручил краевому комитету по молодежной политике срочно заняться этим вопросом. Также он потребовал увеличить количество социальной рекламы, предупреждающей об опасности наркомании. Дополнительная поддержка должна быть оказана общественным организациям, которые занимаются реабилитацией людей, уже имеющих такую зависимость. Личный опыт участников подобных сообществ можно будет использовать, чтобы рассказать молодым людям о последствиях употребления наркотиков.