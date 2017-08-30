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09:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

И. Метшин: «С каждым годом наш город становится красивее и благоустроеннее»

(Город Казань KZN.RU, 30 августа). Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей с Днем города и республики.

Источник: Город Казань.KZN.RU

— Дорогие казанцы! От всей души поздравляю вас с Днем Республики Татарстан и Днем города Казани! Этот замечательный праздник имеет особое значение для жителей республики и ее столицы, ведь всех нас независимо от возраста, профессии и интересов объединяет любовь к родному городу, неравнодушие к его судьбе. Мы по праву гордимся его богатой историей, победами и достижениями, и это результат общего созидательного труда. Именно благодаря вам, уважаемые казанцы, столица Татарстана растет и развивается, достигая высоких социально-экономических показателей по всем ключевым направлениям.

С каждым годом наш город становится красивее и благоустроеннее, привлекает все больше гостей и туристов. В Казани регулярно проходят масштабные события, массовые праздники и культурные мероприятия, реализуются значимые проекты. И в каждом из таких событий чувствуется забота, труд и любовь жителей, которые не только работают на благо города, но и отдают ему частичку своей души. Именно поэтому в этом году мы сумели успешно провести Кубок конфедераций ФИФА, который собрал поклонников футбола со всего мира и снова подтвердил, что Казань не только по праву считается спортивной столицей России, но и приветливым, гостеприимным городом.

Искренне верю, что вместе с вами мы сумеем сделать наш город еще лучше! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, успехов и благополучия!, — говорится в обращении.

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