Единый день голосования — 2017: Пермский край

В феврале 2017 года губернатор Пермского края Виктор Басаргин, бывший федеральный министр, подал заявление о досрочном сложении полномочий и отказался от участия в выборах главы региона. Он управлял краем с 2012 года.

Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Максим Решетников до 2009 года руководил администрацией главы Прикамья Олега Чиркунова, потом входил в первую сотню кадрового резерва президента, с 2012 года возглавлял департамент экономической политики и развития Москвы.

За пост губернатора Пермского края будут бороться пять кандидатов. Максим Решетников выдвинут на выборы партией «Единая Россия». Кандидат от КПРФ Ирина Филатова — член Адвокатской палаты Москвы и член Молодежной общественной палаты России. От ЛДПР на выборы в Прикамье заявлен депутат Законодательного собрания региона Олег Постников. «Справедливую Россию» представляет профессор и доктор технических наук Владимир Аликин, более 25 лет возглавлявший различные подразделения пермского завода им. Кирова. Еще один кандидат, от партии «Патриоты России», Андрей Степанов, ранее работал генеральным директором брокерской компании ООО «Компания Эльфа».

Коррупционный след

Уходу Виктора Басаргина предшествовали коррупционные скандалы. В 2016 году фигурантами уголовных дел стали действовавшие тогда министр связи Прикамья Евгений Балуев и министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Павел Лях.

«Сейчас есть ряд проектов, доставшихся врио от эпохи предшественника, которые имеют коррупционный след и завязаны на представителях пермской элиты», — сказала политконсультант и директор пермского «Центра избирательных технологий» (ЦИТ) Людмила Ознобишина. К таким проектам относится, например, реконструкция пермского стадиона «Динамо», в ходе которой, по данным следствия, было похищено порядка 30 млн рублей.

Новому главе Прикамья предстоит завершить проекты, которые обсуждаются или реализуются уже несколько лет. Среди них — строительство новой сцены театра оперы и балета, нового здания галереи, мостов через Каму и Чусовую.

По мнению Ознобишиной, назначение врио губернатора «местного, молодого, перспективного и, на первый взгляд, равноудаленного от групп влияния региона» Максима Решетникова было позитивно воспринято не только пермскими элитами, но и простыми избирателями.

С ней согласен член Совета Федерации от Пермского края, заместитель председателя комитета по международным делам Андрей Климов. По его мнению, предыдущие руководители «дискредитировали многие ценные вещи». «Очень много было фантазий и мало прикладного, практического», — отметил Климов.

Фармацевтика и ракетостроение

Основная проблема, которую, по мнению экспертов, необходимо решать будущему руководителю региона, — это подъем промышленности.

«Важно сегодня в практическое русло перевести в том числе и создание кластеров. В промышленной терминологии это называется производственной кооперацией на территории — создание схем, когда предприятия, работающие на пермской земле, пользуются возможностями друг друга, а не только торгуют в каких-то иных регионах и действуют через Москву», — пояснил Андрей Климов.

В своем докладе перед депутатами Законодательного собрания края Максим Решетников отметил, что инвестиции в промышленность с 2018 по 2022 год должны составить около 1,5 трлн рублей — это в 1,5 раза больше, чем за предыдущие пять лет.

Сейчас руководство региона готовит заявки в Министерство промышленности и торговли РФ о создании в Прикамье кластеров сельскохозяйственного машиностроения и композитных материалов. Официальный статус уже получили кластеры: волоконно-оптических технологий «Фотоника» и «Фармацевтика», где предприятия из Перми и Краснокамска, соответственно, создают более 15 наименований жизненно важных лекарств, и «Новый звездный», который строит ракетные и авиационные двигатели.

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Зона техногенной аварии

Еще одна крупная задача властей Пермского края — переселение жителей города Березники из зоны аварии на руднике компании «Уралкалий». В 2011 году у здания шахтостроительного управления образовался провал почвы, сегодня его размер составляет 135 на 144 метра. После этого в городе почти ежегодно стали образовываться новые провалы, и жилье части населения Березников оказалось в опасной зоне.

В 2015 году в городе началось возведение нового микрорайона «Любимов». Микрорайон рассчитан на 12 тыс. переселенцев из опасной зоны. Сейчас в новом жилом комплексе идет заселение пяти 9-этажных домов, завершается строительство еще пяти многоэтажек.

Проект потребует 9,5 млрд рублей из бюджета Пермского края, федерального бюджета и бюджета компании «Уралкалий». После встречи Максима Решетникова с Дмитрием Медведевым сумма федерального финансирования была увеличена на 1,9 млрд рублей. Еще около 3 млрд рублей дополнительно выделит регион на объекты социальной инфраструктуры.

«Вопросы Березников необходимо распутывать, иначе они будут только углубляться и расслаиваться. Решение этого вопроса повысит уровень доверия к власти в регионе», — отметил доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Скиперских.

Культурная составляющая

Строительством нового здания Пермского театра оперы и балета занимался не один пермский губернатор. Конкурс на лучший проект был проведен в марте 2010 года, когда регионом управлял Олег Чиркунов. В губернаторский срок Виктора Басаргина строительство планировалось начать в 2014 году, но потом руководство края отказалось от проекта.

Художественный руководитель театра и дирижер с мировым именем Теодор Курентзис сказал, что покинет Пермь, если новое здание театра не будет построено. После этого власти региона вернули проект к жизни. Врио губернатора Прикамья Максим Решетников заявил, что новый театр в Перми будет строиться по изначальному проекту британского архитектора Дэвида Чипперфильда.

По словам политологов, новому главе необходимо выполнить это обещание, тем более что пермская балетная школа является одной из лучших в России.

«Сегодняшние эффективные производства — это производства, которые, как правило, основаны на специалистах с квалификацией мирового уровня, а люди с мировым уровнем квалификации не будут жить в провинциальных местечках, где не обустроен быт, нет культурных событий, где некуда пойти, некуда сводить детей», — говорит Андрей Климов. По его словам, «одно из наших достояний — это очень разнообразная сфера производства, неплохая научная база и достойная культурная составляющая».