Единый день голосования — 2017: Свердловская область

Прямые выборы губернатора Свердловской области пройдут впервые за 14 лет. Об участии в них заявляли 11 человек — это наибольшее число среди всех регионов РФ, где в сентябре выбирают глав регионов.

Свердловская область — рекордсмен и по количеству зарегистрированных кандидатов: муниципальный фильтр прошли и были зарегистрированы шесть человек, в том числе врио губернатора Евгений Куйвашев, который руководит областью с мая 2012 года.

Кроме него в предвыборной гонке участвуют депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), управляющий директор «Плюс банка» Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев («Зеленые»).

Эксперты прогнозируют достаточно высокую явку 10 сентября.

«И рядовые избиратели, и представители различных политических элит — все соскучились по этим выборам. Учитывая, что уральский менталитет основан на отстаивании собственных позиций, свободы личности, без прямых выборов у нас не было определенного политического комфорта, удовлетворения», — сказал ТАСС директор уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Стабильность и развитие

Одним из главных достижений нынешнего главы региона эксперты называют прекращение политического противостояния между региональной и екатеринбургской властью. Политические и бизнес-элиты на протяжении порядка 20 лет были поделены на две противоборствующие группы.

«Все предыдущие выборы [губернатора Свердловской области] были сопряжены с оживленной политической борьбой, они сопровождались двумя турами из-за жестких противоречий между группами элит — региональной и екатеринбургской <…> Это противостояние прекратилось года два назад. Благодаря альянсу между политическими кругами за это время мы добились больших успехов», — сказал Анатолий Гагарин.

По словам председателя фонда «Петербургская политика» Леонида Давыдова, политическое примирение позволило спокойно развиваться бизнесу и муниципалитетам. «Сохранена стабильность, и Куйвашев стал модератором этой стабильности. Все это было не просто, не вдруг, поэтому дороже стоит», — отметил политолог.

Транспорт и инфраструктура

По словам Гагарина, вопросы, которые будут стоять перед губернатором Свердловской области после его избрания, связаны прежде всего с развитием транспорта и инфраструктуры региона.

Среди них — вопрос строительства второй ветки метро в Екатеринбурге, который регулярно поднимается, в том числе при подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Сейчас в областном центре действует одна ветка из девяти станций. Строительство второй затруднено из-за отсутствия финансирования.

«И вообще в целом, конечно, это вопрос территориального видоизменения Екатеринбурга и Свердловской области в рамках агломерации “Большой Екатеринбург” (проект предполагает объединение в один мегаполис городов-спутников областного центра — прим. ТАСС). Здесь мы должны быть очень быстрыми и эффективными, потому что сейчас этой темой занимаются многие другие регионы», — сказал он.

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Гагарин назвал еще одну важную тему для главы региона — это высокоскоростная железнодорожная магистраль Екатеринбург — Челябинск, которая должна сократить время в пути до 1 часа 10 минут с нынешних пяти с лишним часов. Ожидается, что магистраль будет открыта в конце 2021 года. «Она будет входить как элемент нового Великого шелкового пути, это транспортный путь Пекин — Берлин», — уточнил собеседник агентства.

Гагарин обратил внимание на задачи, сформулированные по итогам «Прямой линии» с президентом РФ. Жители Урала, в частности, говорили о необходимости реконструкции очистных сооружений в городе Ирбит.

«Очистные сооружения — это один из вопросов, мусороперерабатывающие заводы и ликвидация свалок — это все очень важный для Урала вопрос, учитывая, что у нас очень много находится техногенных отходов», — подчеркнул Гагарин.

По словам первого замглавы администрации губернатора Свердловской области Вадима Дубичева, одна из «болевых точек» региона — нехватка медиков в сельской местности. «Проблему эту неоднократно озвучивали свердловчане на встречах с действующим главой региона. Узкие специалисты, медики неохотно едут в населенные пункты из-за отсутствия внятных подъемных, например предоставления жилья <…> Постановление правительства по значительному расширению программы предоставления жилья молодым специалистам в малых городах и сельских населенных пунктах уже готовится», — сказал он.