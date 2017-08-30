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08:26 (мск), источник: СуперОмск

Омский чиновник получил представление за неправильно отремонтированную дорогу

В июле 2017 года администрация Павлоградки заключила контракт на ремонт двух дорог в райцентре. Тендер стоил более 1,6 млн рублей, получила его компания ООО «Монолит».

Согласно смете, предполагалось обустроить выравнивающий слой основания дорожного полотна с использованием горячей асфальтобетонной смеси для пористого асфальтобетона — без обустройства поверхностной обработки дорожного покрытия, которая должна препятствовать проникновению влаги.

Однако, подобные работы являются нарушением, а такой ремонт — недолговечным, поскольку пористый асфальтобетон обладает высокой степенью водонасыщения и будет ускоренно разрушаться в межсезонье при перепаде температур.

В результате за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения глава Павлоградского городского поселения получил прокурорское представление, которое сейчас находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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