Омский чиновник получил представление за неправильно отремонтированную дорогу
В июле 2017 года администрация Павлоградки заключила контракт на ремонт двух дорог в райцентре. Тендер стоил более 1,6 млн рублей, получила его компания ООО «Монолит».
В июле 2017 года администрация Павлоградки заключила контракт на ремонт двух дорог в райцентре. Тендер стоил более 1,6 млн рублей, получила его компания ООО «Монолит».
Согласно смете, предполагалось обустроить выравнивающий слой основания дорожного полотна с использованием горячей асфальтобетонной смеси для пористого асфальтобетона — без обустройства поверхностной обработки дорожного покрытия, которая должна препятствовать проникновению влаги.
Однако, подобные работы являются нарушением, а такой ремонт — недолговечным, поскольку пористый асфальтобетон обладает высокой степенью водонасыщения и будет ускоренно разрушаться в межсезонье при перепаде температур.
В результате за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения глава Павлоградского городского поселения получил прокурорское представление, которое сейчас находится на рассмотрении, сообщает