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09:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Видео со Шпортом и молодью осетра набирает лайки в Instagram

Губернатор региона находится с рабочей поездкой в Нанайском районе.

Хабаровск, 30 августа, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края принял участие в выпуске молоди осетра на Анюйском рыбозаводе в Нанайском заводе. Видео с губернатором появилоь в социальной сети, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на профиль правительства в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свой вклад внес и Губернатор Вячеслав Шпорт, который находится в Нанайском районе с рабочей поездкой — говорится в подписи к видео.

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