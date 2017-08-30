Видео со Шпортом и молодью осетра набирает лайки в Instagram
Губернатор региона находится с рабочей поездкой в Нанайском районе.
Губернатор региона находится с рабочей поездкой в Нанайском районе.
Хабаровск, 30 августа, AmurMedia.
Губернатор Хабаровского края принял участие в выпуске молоди осетра на Анюйском рыбозаводе в Нанайском заводе. Видео с губернатором появилоь в социальной сети, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на профиль правительства в Instagram.
Свой вклад внес и Губернатор Вячеслав Шпорт, который находится в Нанайском районе с рабочей поездкой — говорится в подписи к видео.