Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Эстонии заявили о своих претензиях на часть Крым
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Стало известно, почему Трамп свернул проект в Москве
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
От «Катрины» до «Харви»: выучили ли в США уроки 2005 года?Хьюстон, жители которого оказались в ловушке из-за быстро прибывающей воды, напоминает об августе 2005 года, когда ураган «Катрина» обрушился на США
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
«Очередной шах и мат Америке»: СМИ о новом решении Путина
В ГД поведали про закон Киева о "стране-агрессоре"
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Кобзон о Задорнове: Он умирает
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Харви» в Техасе
10Акупунктура для собак и кошек
09:04 (мск), источник: Вести - Пермь

Обратная связь: Глава Перми провел открытый прием жителей

В Перми около 300 человек смогли побывать на личном приеме главы города.

Источник: Вести - Пермь

В Перми около 300 человек смогли побывать на личном приеме главы города. Это формат, когда горожане могут задавать власти практически любые вопросы. Самые горячие темы: ЖКХ, благоустройство, жилье.

Вопросов было задано много. Пожалуй, самая большая очередь выстроилась к специалистам жилищных и земельных отношений и департамента ЖКХ. В этом году в федеральную программу вошли 180 дворов в городе Перми. 28 дворов Дзержинского района уже практически отремонтированы, подрядчик уложился в срок до 1 сентября, и сейчас администрация района ведет приемку. Как пояснил глава района, контроль ведется очень серьезный.

Прозвучали вопросы, связанные с ремонтом дорог и тротуаров. Так, жители жаловались на отсутствие тротуара на улице Костычева, 20 рядом с новой школой «Мастерград». Вопрос глава Перми Дмитрий Самойлов взял на контроль, рассказав при этом, какая ведется работа в районе по ремонту пешеходных дорожек — отремонтировано 25 тротуаров.

Такие общественные встречи всегда проходят очень шумно и активно. Двух выделенных часов жителям Дзержинского района не хватило, поэтому специалисты департаментов, ведомств и глава Перми отвечали на вопросы, что называется, до последнего посетителя.

Практически на все заданные вопросы жители получили ответы на месте. Ответы на те вопросы, которые занимают время, жители получат в письменном виде в течение одного месяца.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Евгения Осина отыскали среди бомжей волонтеры
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
В Госдуме объяснили, зачем нужен перенос начала учебного года
«Ъ» узнал о подготовке «крупнейшей реформы» авиаотрасли в России
Сын Трампа согласился рассказать Сенату США о «связях с Россией»
Россиян предупредили о распространении туберкулеза на Украине
Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Фелпс бросил вызов Макгрегору
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые впечатления от машины (фото, видео) Porsche Cayenne следующего поколения представлен официально. Смотрим вживую на эту машину
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь