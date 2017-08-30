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08:47 (мск), источник: СуперОмск

Омский вице-губернатор Компанейщиков займется спортом по указу Назарова

Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал очередной указ о разграничении полномочий своих заместителей.

Во вторник, 29 августа, губернатор Омской области Виктор Назаров подписал указ № 141 о внесении изменений в полномочия своих заместителей. Решением главы региона деятельность министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта и межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних теперь будет курировать вице-губернатор Владимир Компанейщиков.

Ранее эти вопросы находились в зоне ответственности куратора социального блока, министра здравоохранения Андрея Стороженко.

В последний раз губернатор Виктор Назаров устанавливал функционал своих заместителей 29 июня, выпустив указ № 82 «О распределении обязанностей между губернатором Омской области, членами правительства Омской области, руководителем аппарата губернатора и правительства Омской области».

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