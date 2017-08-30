Омский вице-губернатор Компанейщиков займется спортом по указу Назарова

Во вторник, 29 августа, губернатор Омской области Виктор Назаров подписал указ № 141 о внесении изменений в полномочия своих заместителей. Решением главы региона деятельность министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта и межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних теперь будет курировать вице-губернатор Владимир Компанейщиков.