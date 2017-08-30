Глава оргкомитета ЧМ-2018 заявил, что стадион «Самара Арена» будет сдан в срок

Источник: sportin.su

Генеральный директор оргкомитета по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин заявил, что стадион «Самара Арена» будет построен в срок, и недавняя поездка в Самару сняла многие «болезненные» вопросы, в частности, по отставанию в строительстве, пишет Р-Спорт.

«Не могут все стадионы идти ноздря в ноздрю. Какие-то вырываются вперед, какие-то отстают, — сказал Сорокин. — В связи с событиями прошлого года существует некое отставание. Но сейчас это отставание компенсируется. На прошлой неделе был визит, который внес определенную ясность в то, как будет развиваться стадион, снял многие болезненные вопросы. У нас есть уверенность, что стадион будет сдан в срок, и мы успеем провести там несколько игр весной».

Также глава оргкомитета затронул тему обустройства футбольного поля и укладки газона, даты начала которых уже неоднократно переносились.