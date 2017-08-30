Глава оргкомитета ЧМ-2018 заявил, что стадион «Самара Арена» будет сдан в срок
Также Алексей Соколов выразил уверенность в том, что следующей весной там уже можно будет провести несколько игр.
Также Алексей Соколов выразил уверенность в том, что следующей весной там уже можно будет провести несколько игр.
Генеральный директор оргкомитета по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин заявил, что стадион «Самара Арена» будет построен в срок, и недавняя поездка в Самару сняла многие «болезненные» вопросы, в частности, по отставанию в строительстве, пишет
«Не могут все стадионы идти ноздря в ноздрю.
Также глава оргкомитета затронул тему обустройства футбольного поля и укладки газона, даты начала которых уже неоднократно переносились.
«Опасений за газон в Самаре нет. Самара — не Чукотка и не Мурманск, там с климатом все гораздо приятнее. Специалисты говорят, что сентябрь — вполне уместное время для устройства рулонного газона. Это дает достаточное количество времени, чтобы отследить динамику роста и его приживаемости. Бывали случаи, когда газон вообще перестилался за двое суток. Но мы надеемся, что такого не случится, и все будет нормально», — добавил Сорокин.