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08:54 (мск), источник: Pro Город Самара

Глава оргкомитета ЧМ-2018 заявил, что стадион «Самара Арена» будет сдан в срок

Также Алексей Соколов выразил уверенность в том, что следующей весной там уже можно будет провести несколько игр.

Источник: sportin.su

Генеральный директор оргкомитета по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин заявил, что стадион «Самара Арена» будет построен в срок, и недавняя поездка в Самару сняла многие «болезненные» вопросы, в частности, по отставанию в строительстве, пишет Р-Спорт.

«Не могут все стадионы идти ноздря в ноздрю. Какие-то вырываются вперед, какие-то отстают, — сказал Сорокин. — В связи с событиями прошлого года существует некое отставание. Но сейчас это отставание компенсируется. На прошлой неделе был визит, который внес определенную ясность в то, как будет развиваться стадион, снял многие болезненные вопросы. У нас есть уверенность, что стадион будет сдан в срок, и мы успеем провести там несколько игр весной».

Также глава оргкомитета затронул тему обустройства футбольного поля и укладки газона, даты начала которых уже неоднократно переносились.

«Опасений за газон в Самаре нет. Самара — не Чукотка и не Мурманск, там с климатом все гораздо приятнее. Специалисты говорят, что сентябрь — вполне уместное время для устройства рулонного газона. Это дает достаточное количество времени, чтобы отследить динамику роста и его приживаемости. Бывали случаи, когда газон вообще перестилался за двое суток. Но мы надеемся, что такого не случится, и все будет нормально», — добавил Сорокин.

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