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08:46 (мск), источник: Sputnik.by

Президент Беларуси празднует день рождения — Лукашенко 63 года

МИНСК, 30 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа отмечает свой день рождения — главе государства в этом году исполнилось 63 года.

Источник: Sputnik.by

Белорусский лидер родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области. Президентом республики он стал в 1994 году — тогда ему было 39 лет. Всего Лукашенко побеждал на президентских выборах в стране пять раз и является бессменным лидером республики уже более двух десятков лет.

День своего рождения глава государства традиционно проводит на своем рабочем месте.

Завтра, 31 августа, свой день рождения отпразднует и младший сын президента — Николай, ему в текущем году исполнится 13 лет.

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