Президент Беларуси празднует день рождения — Лукашенко 63 года
МИНСК, 30 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа отмечает свой день рождения — главе государства в этом году исполнилось 63 года.
МИНСК, 30 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа отмечает свой день рождения — главе государства в этом году исполнилось 63 года.
Белорусский лидер родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области. Президентом республики он стал в 1994 году — тогда ему было 39 лет. Всего Лукашенко побеждал на президентских выборах в стране пять раз и является бессменным лидером республики уже более двух десятков лет.
День своего рождения глава государства традиционно проводит на своем рабочем месте.
Завтра, 31 августа, свой день рождения отпразднует и младший сын президента — Николай, ему в текущем году исполнится 13 лет.