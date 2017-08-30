Президент Беларуси празднует день рождения — Лукашенко 63 года

Белорусский лидер родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области. Президентом республики он стал в 1994 году — тогда ему было 39 лет. Всего Лукашенко побеждал на президентских выборах в стране пять раз и является бессменным лидером республики уже более двух десятков лет.