Военнослужащие 11 государств пройдут обучение в Беларуси

В Минске стартовали специальные курсы по изучению международных договоров в области контроля над вооружением. Для обучения в столицу Беларуси приехали военнослужащие из 11 стран мира. Ближайшие две недели офицеры и сержанты иностранных армий изучат основные положения Венского документа и Договора об обычных вооруженных силах в Европе, проработают их на конкретных примерах. А затем, в рамках практической части курса, они посетят несколько воинских частей и проведут там реальные инспекции с целью закрепления на практике полученных знаний.