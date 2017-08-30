Военнослужащие 11 государств пройдут обучение в Беларуси
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 11 государств пройдут обучение в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 11 государств пройдут обучение в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.
В Минске стартовали специальные курсы по изучению международных договоров в области контроля над вооружением. Для обучения в столицу Беларуси приехали военнослужащие из 11 стран мира. Ближайшие две недели офицеры и сержанты иностранных армий изучат основные положения Венского документа и Договора об обычных вооруженных силах в Европе, проработают их на конкретных примерах. А затем, в рамках практической части курса, они посетят несколько воинских частей и проведут там реальные инспекции с целью закрепления на практике полученных знаний.
В качестве преподавателей для военнослужащих иностранных армий выступят опытнейшие офицеры Национального агентства по контролю и инспекциям Министерства обороны Беларуси, а также их коллеги из армий России и Германии.