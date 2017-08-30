Северокорейские СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Орган ЦК Трудовой партии Кореи газета «Нодон синмун» в среду опубликовала более 20 фотографий лидера КНДР Ким Чен Ына, связанных с последним пуском баллистической ракеты, обратили внимание мировые СМИ.

На фото Ким Чен Ын позирует на фоне запущенной ракеты, он также запечатлен в кругу приближенных у карты северо-западной части Тихого океана.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын лично наблюдал за пуском ракеты, которая пролетела над японской территорией. Он, как сообщает агентство, заявил, что «в будущем будет проведено еще больше учений с пусками ракет, где целью будет Тихий океан».

При этом Ким Чен Ын отметил, что последний ракетный пуск был «значимой прелюдией» к удару по Гуаму, — «передовой базе для вторжения» США в КНДР.

Ранее Пхеньян уже угрожал нанесением ракетного удара по районам вокруг Гуама, где размещены военные базы Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп после получения информации о ракетном пуске заявил, что «эта угрожающая и дестабилизирующая акция только усилит изоляцию северокорейского режима в регионе и во всем мире», отметив, что «все меры воздействия» на Пхеньян не снимаются с повестки дня.