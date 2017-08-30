Северокорейские СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Глава КНДР назвал последний ракетный пуск «значимой прелюдией» к удару по Гуаму.
Глава КНДР назвал последний ракетный пуск «значимой прелюдией» к удару по Гуаму.
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Орган ЦК Трудовой партии Кореи газета «Нодон синмун» в среду опубликовала более 20 фотографий лидера КНДР Ким Чен Ына, связанных с последним пуском баллистической ракеты, обратили внимание мировые СМИ.
На фото Ким Чен Ын позирует на фоне запущенной ракеты, он также запечатлен в кругу приближенных у карты
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын лично наблюдал за пуском ракеты, которая пролетела над японской территорией. Он, как сообщает агентство, заявил, что «в будущем будет проведено еще больше учений с пусками ракет, где целью будет Тихий океан».
Ранее Пхеньян уже угрожал нанесением ракетного удара по районам вокруг Гуама, где размещены военные базы Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп после получения информации о ракетном пуске заявил, что «эта угрожающая и дестабилизирующая акция только усилит изоляцию северокорейского режима в регионе и во всем мире», отметив, что «все меры воздействия» на Пхеньян не снимаются с повестки дня.
На экстренном заседании СБ ООН, которое приняло резолюцию, осуждающую ракетный пуск, постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь заявила, что против Северной Кореи необходимы жесткие меры.