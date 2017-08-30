В Госдуме прокомментировали законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября

Источник: РИА "Новости"

Депутат пояснил, что день 1 сентября будет сохранен как общая дата начала учебного года, но у муниципалитетов появится возможность смещать начало летних каникул на 1 июля, а окончание — на 1 октября.

Свою инициативу он связал с возможностью «более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года в образовательных организациях, исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования, а также более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей».

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Деньгин пояснил, что о нововведениях просили многие регионы. Кроме того, депутат предлагает увеличить межчетвертные каникулы.

Зампред сенатского комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова идею не поддерживает. «Сейчас мы работаем над созданием единого образовательного пространства, и на этом фоне сказать, что решайте, муниципалитеты, сами, когда вам учебный год начинать — не очень логично», заявила она изданию.