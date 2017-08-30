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09:17 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Глава минтранса РФ Соколов приедет на открытие ЕКАД

Максима Соколова ждут в Екатеринбурге 2 сентября.

Министр транспорта РФ Максим Соколов примет участие в торжественном открытии предпоследнего участка Екатеринбургской кольцевой автодороги. Как передает 30 августа корреспондент «АиФ-Урал», движение будет запущено в первые выходные осени.

По данным администрации губернатора Свердловской области, визит запланирован на 2 сентября, и открытие второго пускового комплекса ЕКАДа станет основным мероприятием с участием федерального министра. Отметим, строительство этой дороги по просьбе главы Среднего Урала Евгения Куйвашева поддержал президент Владимир Путин, и по его поручению минтранс предложил выделить на строительство завершающего, третьего комплекса южного полукольца 8,5 млрд рублей из федерального бюджета.

После его завершения ЕКАД полностью объединит все федеральные и региональные трассы в единую систему. Благодаря этому столица Среднего Урала избавится от иногородних грузовиков — из города получится вывести 60−80 тысяч транзитных автомобилей в сутки.

Для мегаполиса это двойная польза — резко упадёт нагрузка и на городскую экологию, и на городские дороги, которые не рассчитаны на постоянное движение большегрузов.

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