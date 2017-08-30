Рустам Минниханов вручил муниципальным чиновникам ключи от 100 машин
Рустам Минниханов вручил ключи от 100 служебных машин представителям 93 поселений и семи муниципальных учреждений, сообщает
Рустам Минниханов вручил ключи от 100 служебных машин представителям 93 поселений и семи муниципальных учреждений, сообщает
Ключи от автомобилей Chevrolet Niva и микроавтобусов Ford Transit получили победители конкурса, основными критериями которого стали количество населенных пунктов, входящих в состав образования, их отдаленность от райцентра, объемы ввода жилья и пр. Всего на конкурс было подано 200 заявок.
«Семь лет подряд мы проводим конкурс, определяем лучшие муниципальные образования и вручаем им автомобили. За эти годы представители органов местного самоуправления получили уже 1670 машин. Надеюсь, данные меры будут способствовать повышению эффективности их работы», — сказал Рустам Минниханов.