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09:22 (мск), источник: АиФ Казань

Рустам Минниханов вручил муниципальным чиновникам ключи от 100 машин

Рустам Минниханов вручил ключи от 100 служебных машин представителям 93 поселений и семи муниципальных учреждений, сообщает пресс-служба правительства РТ.

Ключи от автомобилей Chevrolet Niva и микроавтобусов Ford Transit получили победители конкурса, основными критериями которого стали количество населенных пунктов, входящих в состав образования, их отдаленность от райцентра, объемы ввода жилья и пр. Всего на конкурс было подано 200 заявок.

«Семь лет подряд мы проводим конкурс, определяем лучшие муниципальные образования и вручаем им автомобили. За эти годы представители органов местного самоуправления получили уже 1670 машин. Надеюсь, данные меры будут способствовать повышению эффективности их работы», — сказал Рустам Минниханов.

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