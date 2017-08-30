Рустам Минниханов вручил муниципальным чиновникам ключи от 100 машин

Ключи от автомобилей Chevrolet Niva и микроавтобусов Ford Transit получили победители конкурса, основными критериями которого стали количество населенных пунктов, входящих в состав образования, их отдаленность от райцентра, объемы ввода жилья и пр. Всего на конкурс было подано 200 заявок.