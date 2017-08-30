В Челябинской области начинается досрочное голосование

В Челябинской области сегодня, 30 августа, начинается досрочное голосование в рамках муниципальных выборов, назначенных на 10 сентября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы регионального избиркома, выразить свою волю досрочно можно в территориальной избирательной комиссии по 5 сентября, в участковой — с 6 по 9 сентября.

«Досрочное голосование открыто для тех, кто будет отсутствовать в день голосования по уважительной причине: отпуск, командировка, режим учебы или работы, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья», — уточнили в избирательной комиссии Челябинской области.

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Там отметили, что гражданин должен написать заявление с указанием причины досрочного голосования и предъявить паспорт. При выдаче бюллетеня член комиссии в списке избирателей поставит отметку «Проголосовал досрочно», а заполненный документ поместит в специальный конверт, который хранится до дня голосования.

В Единый день голосования в регионе пройдут выборы главы в Полоцком сельском поселении (Кизильский район), будет замещено 139 мандатов депутатов (61 будет распределен на основных выборах в Советы депутатов в двух городах и трех сельских поселениях, 78 — на дополнительных выборах депутатов в 55 муниципальных образованиях).

Напомним, непосредственно в Челябинске в сентябре пройдут дополнительные выборы депутатов Советов в трех внутригородских районах: Тракторозаводском (два мандата), Ленинском (два) и Металлургическом (один).