Депутаты городской Думы предложили реконструировать центр Ростова комплексно

«Надо поднять существующие проекты комплексной застройки кварталов, выяснить, какая работа ведётся администрацией города с потенциальными инвесторами. Естественно, должны учитываться в первую очередь интересы жителей домов в этих кварталах. Люди ждут от нас решения на перспективу, и мы должны дать им внятный ответ», — сказал Павел Бережной.

Председатель Гордумы Зинаида Неярохина поддержала его предложение. Также она поблагодарила депутатов за помощь в сборе средств и товаров первой необходимости для погорельцев — всего было собрано более 600 тысяч рублей. Также каждый сотрудник аппарата городской Думы перечислил добровольный взнос в фонд поддержки пострадавших от пожара в размере своего среднедневного заработка.