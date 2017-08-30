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10:18 (мск), источник: Деловое сообщество

Депутаты городской Думы предложили реконструировать центр Ростова комплексно

Жители части центра Ростова, которая прилегает к Дону, боятся будущих поджогов. Об этом в ходе межфракционного собрания Ростовской-на-Дону городской Думы сказал депутат Павел Бережной. Он предложил вернуться к проектам комплексной застройки данных территорий.

«Надо поднять существующие проекты комплексной застройки кварталов, выяснить, какая работа ведётся администрацией города с потенциальными инвесторами. Естественно, должны учитываться в первую очередь интересы жителей домов в этих кварталах. Люди ждут от нас решения на перспективу, и мы должны дать им внятный ответ», — сказал Павел Бережной.

Председатель Гордумы Зинаида Неярохина поддержала его предложение. Также она поблагодарила депутатов за помощь в сборе средств и товаров первой необходимости для погорельцев — всего было собрано более 600 тысяч рублей. Также каждый сотрудник аппарата городской Думы перечислил добровольный взнос в фонд поддержки пострадавших от пожара в размере своего среднедневного заработка.

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