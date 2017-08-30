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11:14 (мск), источник: ТАСС

Адвокаты экс-губернатора Новосибирской области попросили суд полностью его оправдать

Ранее гособвинитель просил для Василия Юрченко четыре года колонии.

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Третий адвокат бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, обвиняемого в превышении должностных полномочий, Александр Балян вслед за двумя своими коллегами заявил в среду в суде, что он будет просить полного оправдания своего подзащитного. Ранее гособвинитель просил для Юрченко 4 года колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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«Мы хотим оправдательного приговора, я это сразу хочу сказать. Мы надеялись на оправдательный приговор с первого дня, как только Юрченко появился на допросе», — сказал в начале своего выступления в судебных прениях адвокат Балян. Он сразу предупредил, что в своей речи планирует критиковать позицию прокуратуры.

Во вторник в прениях выступили сам Юрченко и два других его адвоката: Владимир Бригадин и Игорь Шурпик. Оба защитника просили суд оправдать их подзащитного. Юрченко еще раз выступит в суде с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Ранее гособвинитель попросил суд приговорить Юрченко к четырем годам колонии и взыскать с него 14 млн рублей недополученного дохода. По словам прокурора, Юрченко также лоббировал интересы компании «Тактика», которая планировала приобрести участок, и незаконно отменил аукцион по его продаже, что повлекло ущерб бюджету Новосибирской области. При этом сумму ущерба прокуратура снизила с первоначальных 17,7 млн до чуть более 14 млн рублей в связи с переоценкой стоимости участка.

Дело Юрченко

Бывшего губернатора Новосибирской области, отправленного в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия, обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, Юрченко в 2010 году, будучи первым заместителем губернатора, дал указание об отмене аукциона по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска.

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Объекты и участок находились в собственности компании «Газтранском», 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко, как полагает обвинение, дал указания продать эти объекты фирме «Тактика» за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке около 40,4 млн рублей.

По оценке следствия, в результате компания «Газтранском» недополучила 17,7 млн рублей, бюджету Новосибирской области причинен ущерб в размере 4,3 млн рублей: 3,2 млн рублей налогов от продажи имущества и 1,1 млн рублей дивидендов по акциям.

Рассмотрение дела по существу началось 18 декабря 2015 года. Юрченко вину не признал, заявив, что не допустил проведение аукциона, потому что считает его фальсифицированным, а решение по адресной продаже «Тактики» принимало руководство области без его участия.

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