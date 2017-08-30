Президент РМ примет участие в Саммите глав государств СНГ
Президент Игорь Додон провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным.
Президент Игорь Додон провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным.
Обсудили ряд вопросов, связанных с внешней и внутренней политикой страны. Особо подчеркнули необходимость развития и углубления сотрудничества между нашими странами в интересах обоих народов.
«Также сообщил о том, что принял приглашение и приму участие в Саммите глав государств СНГ, который пройдет 11 октября этого года в Сочи под председательством России», — сообщил глава государства.