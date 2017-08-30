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12:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Левченко возглавит команду Приангарья в благотворительном баскетбольном матче

Также известные актеры, олимпийские чемпионы, чемпионы Европы примут участие в мероприятии.

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко возглавит команду Приангарья в благотворительном баскетбольном мачте «Шаг вместе», который состоится в рамках Байкальского международного экологического водного форума 14 сентября. Планируется, что для участия в благотворительном баскетбольном матче в Иркутск приедут известные актеры Виталий Абдулов и Анатолий Руденко, олимпийские чемпионы Светлана Антипова, Евгений Гомельский, Ирина Сумникова, чемпионы Европы Никита Моргунов и Алексей Саврасенко и другие. Основная цель мероприятия — оказать помощь детям-инвалидам в приобретении специализированного оборудования, а также привлечь внимание общественности к социальным проблемам детей, нуждающихся в лечении и социальной адаптации. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Благотворительный матч по баскетболу — социально-благотворительный проект Фонда помощи детям, больным детским церебральным параличом (ДЦП) «Шаг вместе».

Этот проект поддерживают известные актеры, политики, спортсмены и бизнесмены, в том числе актер и учредитель фонда “Шаг вместе” Гоша Куценко. В Иркутске благотворительный матч пройдет впервые, и благодаря его проведению будут приобретены кресла-коляски для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Сергей Левченко

В настоящее время сформирован состав команды от Иркутской области, которую возглавит губернатор Приангарья. Ожидается, что в состав команды также войдут заслуженный артист России, режиссер Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова Геннадий Гущин, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков, главный налоговый инспектор по Иркутской области Константин Зайцев и другие.

В рамках благотворительного матча по баскетболу детям с ограниченными возможностями здоровья будут вручены кресла-коляски. Кроме того, для юных спортсменов запланированы мастер-классы по баскетболу и боксу.

Так, днем 14 сентября в ДС «Труд» состоится мастер-класс по баскетболу. Его проведут Заслуженный мастер спорта России Евгений Пашутин и генеральный менеджер ПБК «Локомотив-Кубань», чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко.

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