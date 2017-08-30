Сергей Левченко возглавит команду Приангарья в благотворительном баскетбольном матче
Также известные актеры, олимпийские чемпионы, чемпионы Европы примут участие в мероприятии.
Также известные актеры, олимпийские чемпионы, чемпионы Европы примут участие в мероприятии.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко возглавит команду Приангарья в благотворительном баскетбольном мачте «Шаг вместе», который состоится в рамках Байкальского международного экологического водного форума 14 сентября. Планируется, что для участия в благотворительном баскетбольном матче в Иркутск приедут известные актеры Виталий Абдулов и Анатолий Руденко, олимпийские чемпионы Светлана Антипова, Евгений Гомельский, Ирина Сумникова, чемпионы Европы Никита Моргунов и Алексей Саврасенко и другие. Основная цель мероприятия — оказать помощь
Благотворительный матч по баскетболу —
Этот проект поддерживают известные актеры, политики, спортсмены и бизнесмены, в том числе актер и учредитель фонда “Шаг вместе” Гоша Куценко. В Иркутске благотворительный матч пройдет впервые, и благодаря его проведению будут приобретены кресла-коляски для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В настоящее время сформирован состав команды от Иркутской области, которую возглавит губернатор Приангарья. Ожидается, что в состав команды также войдут заслуженный артист России, режиссер Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова Геннадий Гущин, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков, главный налоговый инспектор по Иркутской области Константин Зайцев и другие.
В рамках благотворительного матча по баскетболу детям с ограниченными возможностями здоровья будут вручены
Так, днем 14 сентября в ДС «Труд» состоится