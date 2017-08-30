Омичей на выборы будут заманивать котики

С 30 августа по 6 сентября омичам будут отправлять конверты с приглашениями на выборы депутатам Омского городского Совета. В городской избирательной комиссии напомнили штабам кандидатов, что не стоит зачищать вместе с агитационными материалами конкурента конверты с пригласительными.

Каждый избиратель в Омске получит магнитик на холодильник с котиком. «В день выборов твой голос звучит громче», — гласит подпись к изображению кота, чей голос превращается во льва. На магните присутствует и дата выборов — 10 сентября 2017 года.

Также омичи получат цветную листовку со сведениями о кандидатах, чтобы они не могли не тратить время у информационных стендов в единый день голосования.

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