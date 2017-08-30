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10:48 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму назвали двуличной позицию США по статусу полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Позиция властей США по статусу Крыма двулична и не представляет интереса для жителей полуострова, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер предложил Европе закрыть глаза на изменение статуса Крыма и вместо усиления давления на Россию перейти к «выстраиванию отношений». По словам Линднера, нынешнюю ситуацию с Крымом «следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок». В свою очередь спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон против замораживания вопроса Крыма.

«Позиция США по Крыму двулична, так как в угоду их геополитическим интересам идет в разрез с нормами международного права, согласно которому жители республики реализовали свои права на самоопределение на референдуме в 2014 году. Игнорирование факта воссоединения Крыма с Россией на основе добровольного волеизъявления является примером политики двойных стандартов», — сказал Смирнов РИА Новости.

По его словам, эта позиция властей США не представляет интереса для крымчан. «Благодаря воссоединению с Россией в Крыму мир и межнациональное согласие», — подчеркнул политик.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Vova @
Двуличные, банковские вклады крымчанам когда вернут?
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