В Крыму назвали двуличной позицию США по статусу полуострова

Источник: РИА "Новости"

Ранее лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер предложил Европе закрыть глаза на изменение статуса Крыма и вместо усиления давления на Россию перейти к «выстраиванию отношений». По словам Линднера, нынешнюю ситуацию с Крымом «следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок». В свою очередь спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон против замораживания вопроса Крыма.

«Позиция США по Крыму двулична, так как в угоду их геополитическим интересам идет в разрез с нормами международного права, согласно которому жители республики реализовали свои права на самоопределение на референдуме в 2014 году. Игнорирование факта воссоединения Крыма с Россией на основе добровольного волеизъявления является примером политики двойных стандартов», — сказал Смирнов РИА Новости.