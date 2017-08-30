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10:51 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Судьбу «Шахматного дома» будут решать нижегородские депутаты

Вопрос реконструкции «Шахматного дома» (дом № 35 по улице Пискунова) рассмотрели на заседании комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуры. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ гордумы.

Источник: Reuters

На заседании депутаты заслушали информацию от представителя собственника здания — В. В. Торосяна.

«Информация все та же, что и на апрельском заседании комиссии в стиле “мы что-то делаем, куда-то обратились, нам что-то не дают, поэтому мы не можем что-то делать”. Я расцениваю это как нежелание инвестора вкладывать деньги в объект, — рассказал председатель постоянной комиссии Андрей Дранишников. — А так как этот объект находится в центре города, наверное, его внешний облик создает не очень хороший имидж нашему городу. Тем более, там был какой-то льготный момент при покупке (я дополнительно изучу документы). Город пошел навстречу инвестору и хочет получить отдачу, но отдачи пока нет».

Председатель комиссии поручил проработать этот вопрос. В частности совместно с администрацией города будет проведено совещание с приглашением собственников.

«Мы выслушаем их и примем решение по дальнейшей судьбе объектов, нуждающихся в реконструкции. Во всяком случае, будет понимание, куда собственники зданий собираются двигаться. Изучим, какие имеются юридические механизмы, чтобы подвигнуть их к наведению порядка. Все-таки это исторические здания и лицо Нижнего Новгорода», — поделился Дранишников.

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