Судьбу «Шахматного дома» будут решать нижегородские депутаты

«Информация все та же, что и на апрельском заседании комиссии в стиле “мы что-то делаем, куда-то обратились, нам что-то не дают, поэтому мы не можем что-то делать”. Я расцениваю это как нежелание инвестора вкладывать деньги в объект, — рассказал председатель постоянной комиссии Андрей Дранишников. — А так как этот объект находится в центре города, наверное, его внешний облик создает не очень хороший имидж нашему городу. Тем более, там был какой-то льготный момент при покупке (я дополнительно изучу документы). Город пошел навстречу инвестору и хочет получить отдачу, но отдачи пока нет».