Депутаты приняли поправки, по которым глава Башкирии может уволить мэра Уфы
В отставку
В отставку
Депутаты горсовета Уфы проголосовали за новые поправки в устав города. Отныне полномочия главы республики значительно расширяются.
Если раньше Рустэм Хамитов мог требовать отставки мэра в случае, если тот не выполняет условия контракта, то теперь руководитель региона может обратиться в суд на основании сразу нескольких факторов. Например, если данные о доходах не будут соответствовать действительности.
МНЕНИЕ.
Николай Евдокимов, доцент БагСУ:
Принятие поправок в устав, которые сегодня были утверждены уфимским Горсоветом — это, прежде всего меры, направленные на борьбу с коррупцией в муниципальных органах власти.
Дмитрий Михайличенко, политолог:
Я полагаю, эти поправки никак не повлияют на положение Ялалова. Его позиции достаточно устойчивы и говорить о противостоянии с руководством республики я не считаю возможным.
Дмитрий Казанцев, политолог:
Полагаю, что Рустэм Хамитов сохранит роль третейского судьи и координирующей антикоррупционной структуры, нежели главного застрельщика.