Вячеславу Чебану и Станиславу Караману сегодня вынесут приговор

Прокуроры требуют 150 тысяч леев штрафа для Чебана и 225 тысяч для Карамана. Мужчин задержали в июне текущего года.

По данным следствия, бывший чиновник через своего посажёного сына вымогал 60 тысяч евро у фигуранта уголовного дела. Он обещал ему повлиять на прокурора. У мужчины таких денег не было, поэтому он решил продать квартиру, а Караман, работавший в Таможенной службе, нашёл ему покупателя.