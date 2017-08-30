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11:19 (мск), источник: Publika.md

Вячеславу Чебану и Станиславу Караману сегодня вынесут приговор

Бывшему замминистру внутренних дел Вячеславу Чебану и его посажёному сыну Станиславу Караману вынесут сегодня приговор. Мужчин обвиняют в вымогательстве взятки. Они вину признали.

Источник: Publika.md

Прокуроры требуют 150 тысяч леев штрафа для Чебана и 225 тысяч для Карамана. Мужчин задержали в июне текущего года.

По данным следствия, бывший чиновник через своего посажёного сына вымогал 60 тысяч евро у фигуранта уголовного дела. Он обещал ему повлиять на прокурора. У мужчины таких денег не было, поэтому он решил продать квартиру, а Караман, работавший в Таможенной службе, нашёл ему покупателя.

Вячеслав Чебан женат на певице Ауре. До назначения замминистра внутренних дел возглавлял Департамент пенитенциарных учреждений.

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