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10:57 (мск), источник: Kazinform

Нам приходится побеждать в жёстком мужском мире — Дарига Назарбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Депутат Сената Парламента Дарига Назарбаева подчеркнула роль женщины в современном обществе, выступая на встрече женщин-предпринимателей в Астане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень люблю бывать на ваших встречах. На таких встречах особо ощущаешь, какую силу представляют женщины, которые объединились, чтобы вместе творить и добиваться успеха. Это энергия космоса, ее победить невозможно», — сказала она в своей приветственной речи.

Сенатор отметила, что сегодня каждая женщина имеет возможность реализовать себя и в политике, и в бизнесе, и в науке, живя в свободной стране, являясь частью высокообразованного казахстанского общества. Руками женщины-предпринимателя, женщины-труженицы выпекается хлеб, поднимается урожай на полях, воздвигаются красивые дома, детские сады, школы, больницы, развивается торговля.

«Без участия женщин давно бы погибли образование и здравоохранение, резко возросла бы безработица. По подсчётам экономистов, примерно, процентов на 30. Дорогие сёстры, ваш вклад в ВВП страны составляет 40%. И я уверена, что это не предел, будем идти дальше вперёд и добьёмся процентов 70. Все это я вам говорю, чтобы вы в повседневной рутине поднимали голову и вспоминали, какой великий труд вы делаете для себя, для семьи и своей родины. Нам приходится побеждать, выживать в конкурентном жёстком мужском мире. Я вам скажу, что мы научились делать это на отлично», — добавила Дарига Назарбаева.

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