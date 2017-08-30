Нам приходится побеждать в жёстком мужском мире — Дарига Назарбаева
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Депутат Сената Парламента Дарига Назарбаева подчеркнула роль женщины в современном обществе, выступая на встрече
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Депутат Сената Парламента Дарига Назарбаева подчеркнула роль женщины в современном обществе, выступая на встрече
«Очень люблю бывать на ваших встречах. На таких встречах особо ощущаешь, какую силу представляют женщины, которые объединились, чтобы вместе творить и добиваться успеха. Это энергия космоса, ее победить невозможно», — сказала она в своей приветственной речи.
Сенатор отметила, что сегодня каждая женщина имеет возможность реализовать себя и в политике, и в бизнесе, и в науке, живя в свободной стране, являясь частью высокообразованного казахстанского общества. Руками
«Без участия женщин давно бы погибли образование и здравоохранение, резко возросла бы безработица. По подсчётам экономистов, примерно, процентов на 30. Дорогие сёстры, ваш вклад в ВВП страны составляет 40%. И я уверена, что это не предел, будем идти дальше вперёд и добьёмся процентов 70. Все это я вам говорю, чтобы вы в повседневной рутине поднимали голову и вспоминали, какой великий труд вы делаете для себя, для семьи и своей родины. Нам приходится побеждать, выживать в конкурентном жёстком мужском мире. Я вам скажу, что мы научились делать это на отлично», — добавила Дарига Назарбаева.