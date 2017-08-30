Андрей Советкин утвержден в должности первого заместителя главы Сызрани
До этого назначения чиновник занимал должность заместителя главы администрации по финансам и экономическому развитию.
До этого назначения чиновник занимал должность заместителя главы администрации по финансам и экономическому развитию.
Сызранские депутаты утвердили Андрея Советкина первым заместителем главы города, сообщает
Очередное заседание гордумы, на котором рассматривался данный вопрос, состоялось в среду, 30 августа. Ранее кандидатура Советкина была согласована с правительством Самарской области,
До этого назначения чиновник занимал должность заместителя главы администрации по финансам и экономическому развитию. На посту первого зама городского главы Андрей Советкин сменит Игоря Даньчина, перешедшего на новое место работы в Самару.