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11:59 (мск), источник: Volga News

Андрей Советкин утвержден в должности первого заместителя главы Сызрани

До этого назначения чиновник занимал должность заместителя главы администрации по финансам и экономическому развитию.

Источник: Reuters

Сызранские депутаты утвердили Андрея Советкина первым заместителем главы города, сообщает syzran-small.ru.

Очередное заседание гордумы, на котором рассматривался данный вопрос, состоялось в среду, 30 августа. Ранее кандидатура Советкина была согласована с правительством Самарской области, министрами-кураторами города и на заседании фракции партии «Единой России».

До этого назначения чиновник занимал должность заместителя главы администрации по финансам и экономическому развитию. На посту первого зама городского главы Андрей Советкин сменит Игоря Даньчина, перешедшего на новое место работы в Самару.

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