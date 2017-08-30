Досрочное голосование на выборах в Заксобрание стартует в Новосибирской области

Сергей Лебедев, секретарь избирательной комиссии Новосибирской области: «Досрочное голосование будет проводиться в период с 30 августа по 9 сентября включительно. В будние дни, это в участковых избирательных комиссиях можно проголосовать досрочно с 16:00 до 20:00, а в выходные дни, то есть в субботу и в воскресенье, с 10:00 до 14:00».

Возможность проголосовать досрочно имеют те, кто в единый день голосования не сможет прийти на избирательный участок, к примеру, из-за работы, отпуска или по болезни. Два года назад заранее проголосовали два с половиной процента избирателей.

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