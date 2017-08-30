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11:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Досрочное голосование на выборах в Заксобрание стартует в Новосибирской области

В Новосибирской области стартует досрочное голосование на выборах в Законодательное собрание и муниципальные советы депутатов.

Сергей Лебедев, секретарь избирательной комиссии Новосибирской области: «Досрочное голосование будет проводиться в период с 30 августа по 9 сентября включительно. В будние дни, это в участковых избирательных комиссиях можно проголосовать досрочно с 16:00 до 20:00, а в выходные дни, то есть в субботу и в воскресенье, с 10:00 до 14:00».

Возможность проголосовать досрочно имеют те, кто в единый день голосования не сможет прийти на избирательный участок, к примеру, из-за работы, отпуска или по болезни. Два года назад заранее проголосовали два с половиной процента избирателей.

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Напомним, через 10 дней жителям Новосибирской области предстоит выбрать, в частности, по одному новому представителю в Законодательное собрание региона и Совет депутатов Новосибирска и определить основной состав Совета депутатов в Карасуке. Всего же 10 сентября в области раздадут 33 депутатских мандата.

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