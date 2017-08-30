Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Крымский мост оставит Украину без заводов и портов
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
СМИ: сестра Кейт Миддлтон беременна
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
«Шах и мат Америке»: СМИ о новом интересе Путина к Афганистану
СМИ: 58-летняя Гузеева предстала в купальнике
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Кобзон о Задорнове: Он умирает
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11:55 (мск), источник: "Российская газета"

Уволившийся мэр Симферополя оценил свою работу

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев считает, что за время его трехлетнего руководства городом в столице Крыма произошли позитивные изменения. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

К своим заслугам Бахарев уже как обычный горожанин отнес принятие генерального плана Симферополя, разработку Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, строительство новых детсадов.

Читайте также
Глава администрации Симферополя и его замы написали заявления об увольнении

— С моей точки зрения, работали положительно, наблюдался рост и динамика по всем направлениям деятельности, — заявил Бахарев. — Я осознаю, что для плодотворной и качественной работы на благо симферопольцев, необходимо прикладывать еще больше усилий, но, к сожалению, состояние моего здоровья не позволяет занимать пост главы администрации в дальнейшем.

Бахарев уточнил, что согласовал свое решение об отставке с главой РК Сергеем Аксеновым и поблагодарил своих коллег по администрации за совместную плодотворную работу.

— Есть еще над чем работать, но я твердо верю, что со временем, совместными усилиями, мы преобразим нашу столицу. Отдельно хочу поблагодарить за поддержку и заинтересованность судьбой нашего города симферопольцев с активной жизненной позицией.

Напомним, накануне глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Статистики назвали самую распространенную иномарку в России
Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома»
«Ъ»: в России планируют «крупнейшую реформу» авиастроения
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Каспийское море испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: 5 главных фактов о машине Пропустили онлайн-трансляцию премьеры нового «Кайена»? Не беда – даём основную информацию в этой статье
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь