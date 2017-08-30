Уволившийся мэр Симферополя оценил свою работу

К своим заслугам Бахарев уже как обычный горожанин отнес принятие генерального плана Симферополя, разработку Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, строительство новых детсадов.

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— С моей точки зрения, работали положительно, наблюдался рост и динамика по всем направлениям деятельности, — заявил Бахарев. — Я осознаю, что для плодотворной и качественной работы на благо симферопольцев, необходимо прикладывать еще больше усилий, но, к сожалению, состояние моего здоровья не позволяет занимать пост главы администрации в дальнейшем.

Бахарев уточнил, что согласовал свое решение об отставке с главой РК Сергеем Аксеновым и поблагодарил своих коллег по администрации за совместную плодотворную работу.

— Есть еще над чем работать, но я твердо верю, что со временем, совместными усилиями, мы преобразим нашу столицу. Отдельно хочу поблагодарить за поддержку и заинтересованность судьбой нашего города симферопольцев с активной жизненной позицией.