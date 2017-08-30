Уволившийся мэр Симферополя оценил свою работу
Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев считает, что за время его трехлетнего руководства городом в столице Крыма произошли позитивные изменения. Об этом сообщает
Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев считает, что за время его трехлетнего руководства городом в столице Крыма произошли позитивные изменения. Об этом сообщает
К своим заслугам Бахарев уже как обычный горожанин отнес принятие генерального плана Симферополя, разработку Стратегии
— С моей точки зрения, работали положительно, наблюдался рост и динамика по всем направлениям деятельности, — заявил Бахарев. — Я осознаю, что для плодотворной и качественной работы на благо симферопольцев, необходимо прикладывать еще больше усилий, но, к сожалению, состояние моего здоровья не позволяет занимать пост главы администрации в дальнейшем.
Бахарев уточнил, что согласовал свое решение об отставке с главой РК Сергеем Аксеновым и поблагодарил своих коллег по администрации за совместную плодотворную работу.
— Есть еще над чем работать, но я твердо верю, что со временем, совместными усилиями, мы преобразим нашу столицу. Отдельно хочу поблагодарить за поддержку и заинтересованность судьбой нашего города симферопольцев с активной жизненной позицией.
Напомним, накануне глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.