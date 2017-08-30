Додон рассказал, кого утвердит министром обороны Молдовы

Источник: Sputnik.md

Накануне спикер парламента Андриан Канду сообщил, что в ближайшее время премьер-министр Павел Филип представит президенту Игорю Додону кандидата на вакантный пост министра обороны Молдовы. По словам председателя высшего законодательного органа, кандидат, который заслуживает того, чтобы быть предложенным на этот пост, уже определен и скоро будет представлен главе государства.

Додон в среду заявил, что еще не обсуждал этот вопрос с властями, а лишь слышал разговоры о том, что они определились с кандидатом.

«Когда мы говорим о министре обороны, это должен быть профессионал. Если будет попытка выдвинуть члена партии, который предан интересам политформирования, воспользуюсь своим конституционным правом, чтобы не назначать на должность этого человека. Буду настаивать на том, чтобы на пост назначили профессионала, который хорошо знает, что такое армия», — сказал Додон.