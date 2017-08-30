Глава Челябинска прогулялся по Кировке и сделал замечания по эстетичному виду улицы
Глава Челябинска Евгений Тефтелев сегодня, 30 августа, прогулялся по Кировке со своими подчинёнными и поговорил с продавцом фастфуда.
Глава Челябинска Евгений Тефтелев сегодня, 30 августа, прогулялся по Кировке со своими подчинёнными и поговорил с продавцом фастфуда.
Глава города объявил войну киоскам с шаурмой ещё в июле. Большую часть этих торговых точек уже демонтировали. На сегодняшний своей прогулке по главной пешеходной улице Евгений Тефтелев вновь заметил ларьки: «Я сам люблю скушать и
По его словам, все киоски на Кировке должны быть выполнены в одном стиле и соответствовать современным архитектурным требованиям. Директор МАУ «Кировка» Ольга Попова заверила, что в ближайшие два года вместо всех частных киосков установят муниципальные. За ними будут следить и сдавать бизнесменам в аренду. Всего на создание нового облика улицы учреждение возьмёт кредит в 6 миллионов рублей.
«Идём дальше — непонятно на какой ткани написаны объявления о сдачи помещений в аренду. Это выглядит неаккуратно и неэстетично», — отметил Евгений Тефтелев. Решать эту проблемы станет главный художник города: он даст рекомендации предпринимателям по выполнению объявлений в одном стиле.
За последние два дня с главной пешеходной улицы убрали 11 рекламных конструкций, которые также не соответствовали благоприятному виду. Ещё 30 планируется ликвидировать в ближайшее время.
В целом Евгений Тефтелев остался доволен прогулкой и, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что делал бы это как можно чаще.