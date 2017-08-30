Глава Челябинска прогулялся по Кировке и сделал замечания по эстетичному виду улицы

Глава города объявил войну киоскам с шаурмой ещё в июле. Большую часть этих торговых точек уже демонтировали. На сегодняшний своей прогулке по главной пешеходной улице Евгений Тефтелев вновь заметил ларьки: «Я сам люблю скушать и люля-кебаб, и шашлык. Но чем так привлекает слово “шаурма”, понять не могу. Руководителю сказал, чтобы к понедельнику всех этих вывесок не было. Я не против торговли, но только не с таким видом».

По его словам, все киоски на Кировке должны быть выполнены в одном стиле и соответствовать современным архитектурным требованиям. Директор МАУ «Кировка» Ольга Попова заверила, что в ближайшие два года вместо всех частных киосков установят муниципальные. За ними будут следить и сдавать бизнесменам в аренду. Всего на создание нового облика улицы учреждение возьмёт кредит в 6 миллионов рублей.

«Идём дальше — непонятно на какой ткани написаны объявления о сдачи помещений в аренду. Это выглядит неаккуратно и неэстетично», — отметил Евгений Тефтелев. Решать эту проблемы станет главный художник города: он даст рекомендации предпринимателям по выполнению объявлений в одном стиле.

За последние два дня с главной пешеходной улицы убрали 11 рекламных конструкций, которые также не соответствовали благоприятному виду. Ещё 30 планируется ликвидировать в ближайшее время.