Дарига Назарбаева пошутила о казахстанских мужчинах и крепких женских руках

Источник: Tengrinews

«Какой же девичник без разговоров о мужчинах? Говорят, что современные мужчины другие. От них не нужно требовать, чтобы они были добытчиками, защитниками, они менее приспособлены выживать в условиях кризиса, в общем, их надо просто любить, дать им полную свободу и не замечать их недостатков. Я вам процитировала Ирину Хакамаду, популярного гуру Интернета, особенно она была популярна среди мужского населения, конечно же. Ну, может быть, в этом отчасти есть своя правда. На тот случай, если в вашем доме заведется такое “сокровище”, надо всегда быть к этому готовой, преодолеть и это испытание. Поэтому нужно свою удачу, свою жизнь всегда держать в своих крепких женских руках», — сказала Назарбаева.

Сенатор отметила, что сегодня каждая женщина имеет возможность реализовать себя и в политике, и в бизнесе, и в науке, живя в свободной стране, являясь частью высокообразованного казахстанского общества.

«Без участия женщин давно бы погибли образование и здравоохранение, резко возросла бы безработица. По подсчетам экономистов, примерно процентов на 30. Дорогие сестры, ваш вклад в ВВП страны составляет 40 процентов. И я уверена, что это не предел, будем идти дальше вперед и добьемся процентов 70. Все это я вам говорю, чтобы вы в своей повседневной рутине поднимали голову и время от времени вспоминали, какой великий труд вы делаете для себя, для семьи и своей родины. (…) Нам приходится побеждать, выживать в конкурентном жестком мужском мире. Я вам скажу, что мы научились делать это на отлично», — добавила Дарига Назарбаева.