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13:48 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мэр Иркутска наградил около 300 лучших педагогов

Около 300 педагогов Иркутска получили благодарности, памятные знаки и медали из рук мэра города Дмитрия Бердникова в честь приближающегося Дня знаний. Об этом 30 августа 2017 года сообщает пресс-служба мэрии.

Перед началом торжественной церемонии для мэра провели экскурсию по новой школе№ 69 её ученики. 1 сентября самая большая школа Иркутской области откроет двери для более 1200 учеников. Здание площадью 24 тыс. кв. м начали возводить в июне 2016 года. Школа строилась по новому проекту, который вошел в реестр типовых проектов строительства образовательных учреждений в России. Его реализация осуществлялась на условиях софинансирования из федерального, областного и городского бюджетов.

Мэр отметил, что началось строительство школы № 19 в Академгородке, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство школ на ул. Бородина и в м-не Лесной. В городе возводится три новых детсада — в предместье Рабочее, на станции Батарейная и на ул. Байкальская.

1 сентября торжественные линейки пройдут в 73 школах Иркутска, за парты сядут более 76 тыс. школьников, из них около 9 тыс. первоклассников.

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