Мэр Иркутска наградил около 300 лучших педагогов

Перед началом торжественной церемонии для мэра провели экскурсию по новой школе№ 69 её ученики. 1 сентября самая большая школа Иркутской области откроет двери для более 1200 учеников. Здание площадью 24 тыс. кв. м начали возводить в июне 2016 года. Школа строилась по новому проекту, который вошел в реестр типовых проектов строительства образовательных учреждений в России. Его реализация осуществлялась на условиях софинансирования из федерального, областного и городского бюджетов.

Мэр отметил, что началось строительство школы № 19 в Академгородке, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство школ на ул. Бородина и в м-не Лесной. В городе возводится три новых детсада — в предместье Рабочее, на станции Батарейная и на ул. Байкальская.