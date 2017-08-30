Суд завершил судебное следствие по уголовному делу в отношении нижегородского сити-менеджера Сергея Белова

Источник: НИА-Нижний Новгород

На сегодняшнем заседании в качестве свидетеля защиты была вызвана экс-директор департамента правового обеспечения городской администрации Елена Евсикова. Отвечая на вопросы адвоката Белова Сергея Лебедева, она отметила, что основное решение по признанию домов аварийными должна была принимать городская межведомственная комиссия, а не районная, в одну из которых входили подсудимые (Сергей Белов, в 2011—2013 годах являвшийся замглавы Ленинского района, и экс-глава Ленинского района Надежда Рожкова, — прим. НИА «Нижний Новгород»). Кроме того, Елена Евсикова поставила под сомнение правомерность создания районных комиссий, так как, по её словам, законодательство подразумевает создание только одной — городской.

Поскольку, по словам адвоката Надежды Рожковой Дмитрия Артемьева, сторона обвинения исчерпала время предоставления доказательств, Артемьев обратился к суду с несколькими ходатайствами: он просил суд выдать стороне защиты 20 повесток для вызова свидетелей по делу, направить запросы в ОАО «Красная Этна» (из чьей собственности в 2012 году муниципалитет принял дом на ул. Самочкина, — прим. НИА «Нижний Новгород») и в администрацию Нижнего Новгорода.

Адвокат также просил назначить повторно строительно-техническую экспертизу здания с другим составом экспертов, так как, по его мнению, в имеющейся экспертизе присутствует недостоверная информация.

Во всех ходатайствах суд отказал и принял решение о завершении судебного следствия, а также о переходе к прениям.

Прокурору, который также просил вызвать неявившихся ранее свидетелей, в ходатайстве было отказано.

Адвокат Надежды Рожковой отметил, что защита оставляет за собой право высказать возражения на действия председательствующего судьи. На вопрос журналистов, есть ли в планах у адвокатов объявить судье отвод, они пока отвечать не стали.

Следующее заседание по делу назначено на 31 августа.

Как сообщалось ранее, 18 августа прокурор начал оглашение материалов по уголовному делу об обрушении дома № 32 на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде.