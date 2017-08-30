Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Крымский мост оставит Украину без заводов и портов
Болезнь Альцгеймера разглядели в глазах пациентов
Иосиф Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Стало известно, почему Трамп свернул проект в Москве
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
От «Катрины» до «Харви»: выучили ли в США уроки 2005 года?Хьюстон, жители которого оказались в ловушке из-за быстро прибывающей воды, напоминает об августе 2005 года, когда ураган «Катрина» обрушился на США
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
«Шах и мат Америке»: СМИ о новом интересе Путина к Афганистану
СМИ: 58-летняя Гузеева предстала в купальнике
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Кобзон о Задорнове: Он умирает
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
1070 годовщина независимости Индии
12:51 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд завершил судебное следствие по уголовному делу в отношении нижегородского сити-менеджера Сергея Белова

Суд завершил судебное следствие по уголовному делу в отношении главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствовавший на заседании Ленинского районного суда 30 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

На сегодняшнем заседании в качестве свидетеля защиты была вызвана экс-директор департамента правового обеспечения городской администрации Елена Евсикова. Отвечая на вопросы адвоката Белова Сергея Лебедева, она отметила, что основное решение по признанию домов аварийными должна была принимать городская межведомственная комиссия, а не районная, в одну из которых входили подсудимые (Сергей Белов, в 2011—2013 годах являвшийся замглавы Ленинского района, и экс-глава Ленинского района Надежда Рожкова, — прим. НИА «Нижний Новгород»). Кроме того, Елена Евсикова поставила под сомнение правомерность создания районных комиссий, так как, по её словам, законодательство подразумевает создание только одной — городской.

Поскольку, по словам адвоката Надежды Рожковой Дмитрия Артемьева, сторона обвинения исчерпала время предоставления доказательств, Артемьев обратился к суду с несколькими ходатайствами: он просил суд выдать стороне защиты 20 повесток для вызова свидетелей по делу, направить запросы в ОАО «Красная Этна» (из чьей собственности в 2012 году муниципалитет принял дом на ул. Самочкина, — прим. НИА «Нижний Новгород») и в администрацию Нижнего Новгорода.

Адвокат также просил назначить повторно строительно-техническую экспертизу здания с другим составом экспертов, так как, по его мнению, в имеющейся экспертизе присутствует недостоверная информация.

Во всех ходатайствах суд отказал и принял решение о завершении судебного следствия, а также о переходе к прениям.

Прокурору, который также просил вызвать неявившихся ранее свидетелей, в ходатайстве было отказано.

Адвокат Надежды Рожковой отметил, что защита оставляет за собой право высказать возражения на действия председательствующего судьи. На вопрос журналистов, есть ли в планах у адвокатов объявить судье отвод, они пока отвечать не стали.

Следующее заседание по делу назначено на 31 августа.

Как сообщалось ранее, 18 августа прокурор начал оглашение материалов по уголовному делу об обрушении дома № 32 на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде.

Дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Обоим чиновникам суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дело по факту обрушения дома было возбуждено в апреле 2014 года. Пятиэтажное строение рухнуло 15 апреля. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. Следователи считают Белова и Рожкову ответственными за нерасселение жителей аварийного дома.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома»
«Ъ»: в России планируют «крупнейшую реформу» авиастроения
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Каспийское море испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: 5 главных фактов о машине Пропустили онлайн-трансляцию премьеры нового «Кайена»? Не беда – даём основную информацию в этой статье
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь