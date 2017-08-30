Правительство: в небольших городах должны быть и трамваи, и троллейбусы
МИНСК, 30 авг — Sputnik. Правительство Беларуси своим постановлением № 654 внесло изменения в государственные социальные стандарты по обслуживанию населения.
МИНСК, 30 авг — Sputnik. Правительство Беларуси своим постановлением № 654 внесло изменения в государственные социальные стандарты по обслуживанию населения.
Государственные соцстандарты внедрены в Беларуси в 2003 году. Они определяют минимальные нормативы обслуживания населения в области ЖКХ, образования, культуры, связи, транспорта, социального обслуживания, здравоохранения, торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Как сообщили Sputnik в
«Для городов с численностью населения от 50 тысяч человек до миллиона человек дополнены такими видами транспорта, как троллейбус и трамвай, а для Минска (свыше миллиона жителей) установлен норматив с учетом перевозки пассажиров 4 видами транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, вагон метрополитена)», — сообщили в
Нормативы определены с учетом перевозки пассажиров в регулярном сообщении в рабочие, выходные и праздничные дни.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
В настоящее время в Беларуси трамваи работают только в Минске и Витебске. Кроме того, в Новополоцке и Мозыре действуют трамвайные линии, которые доставляют рабочих на Мозырский НПЗ и ОАО «Полимир». В подавляющем большинстве белорусских райцентров основным и единственным видом транспорта является автобус. Троллейбусное сообщение в основном есть в городах — областных центрах.