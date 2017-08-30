Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Эстонии заявили о своих претензиях на часть Крым
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Иосиф Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ: Виктория Дайнеко упала в обморок в аэропорту
58-летняя располневшая Гузеева в купальнике - СМИ
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Кобзон о Задорнове: Он умирает
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
1070 годовщина независимости Индии
12:55 (мск), источник: Sputnik.by

Правительство: в небольших городах должны быть и трамваи, и троллейбусы

МИНСК, 30 авг — Sputnik. Правительство Беларуси своим постановлением № 654 внесло изменения в государственные социальные стандарты по обслуживанию населения.

Источник: Sputnik.by

Государственные соцстандарты внедрены в Беларуси в 2003 году. Они определяют минимальные нормативы обслуживания населения в области ЖКХ, образования, культуры, связи, транспорта, социального обслуживания, здравоохранения, торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров, постановлением в области транспорта пересмотрены нормативы обслуживания населения по городским перевозкам для городов и городских поселков с различной численностью населения с учетом действующей в этих населенных пунктах системы транспортного обслуживания.

«Для городов с численностью населения от 50 тысяч человек до миллиона человек дополнены такими видами транспорта, как троллейбус и трамвай, а для Минска (свыше миллиона жителей) установлен норматив с учетом перевозки пассажиров 4 видами транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, вагон метрополитена)», — сообщили в пресс-службе правительства.

Нормативы определены с учетом перевозки пассажиров в регулярном сообщении в рабочие, выходные и праздничные дни.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

В настоящее время в Беларуси трамваи работают только в Минске и Витебске. Кроме того, в Новополоцке и Мозыре действуют трамвайные линии, которые доставляют рабочих на Мозырский НПЗ и ОАО «Полимир». В подавляющем большинстве белорусских райцентров основным и единственным видом транспорта является автобус. Троллейбусное сообщение в основном есть в городах — областных центрах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Автор книги о Лукашенко рассказал о феномене белорусского лидера
Кобяков рассказал, сколько будут получать бюджетники
Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома»
«Ъ»: в России планируют «крупнейшую реформу» авиастроения
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Каспийское море испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: 5 главных фактов о машине Пропустили онлайн-трансляцию премьеры нового «Кайена»? Не беда – даём основную информацию в этой статье
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь