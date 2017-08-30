Более четырех тысяч избирателей Урала воспользуются новым порядком голосования на выборах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Более 4 тыс. жителей Свердловской области проголосуют 10 сентября на выборах главы региона по месту пребывания, сообщает пресс-служба регионального избиркома.

В этом году избирателей впервые избавили от необходимости ехать по месту регистрации за открепительным удостоверением и дали возможность проголосовать на удобном для них участке.

«С каждым днем растет количество избирателей, решившихся воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения. О своем желании проголосовать по месту нахождения уже заявили 4,25 тыс. избирателей. При этом 3,89 тыс. человек обратились в территориальные избирательные комиссии, еще 360 заявлений поступило через отделы многофункционального центра», — говорится в сообщении.

Прием таких заявлений стартовал 26 июля и продлится до 4 сентября. «В случае, если у избирателя возникнут непредвиденные обстоятельства, когда за пять или меньше дней до голосования он узнает о срочном отъезде в пределах Свердловской области, то с 5 по 9 сентября он сможет написать специальное заявление. Но при этом возникает ряд ограничительных моментов: писать такое спецзаявление можно лишь на своем избирательном участке, расположенном по месту регистрации избирателя, а проголосовать можно будет на одном 258 участков, которые определены решением облизбирокма», — добавили в пресс-службе.

Справка Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительства В единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания Подробнее

Ситуационный центр, который впервые заработал при облизбиркоме 6 июля, обработал 2,463 тыс. обращений. «Вопросы, которые поступают на “горячую линию”, носят разносторонний характер — от узкоспециальных до социально- бытовых. В июле часто задавали вопросы о порядке и сроках предоставления уведомлений и экземпляра печатного издания о готовности предоставить эфирное время и печатную площадь, а также полиграфические услуги кандидатам на выборах в единый день голосования. Сейчас самая злободневная тема — это вопросы о возможности досрочного голосования, о голосовании по месту нахождения», — уточнили в облизбиркоме.