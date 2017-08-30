Сотрудники Генпрокуратуры проверяют работу властей Приангарья по охране лесов и Байкала
Также представители центральных контрольных ведомств оценивают исполнение природоохранного законодательства.
Также представители центральных контрольных ведомств оценивают исполнение природоохранного законодательства.
Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ проверяют работу властей Иркутской области по охране лесов, экологии и охране природы Байкала. Также с проверкой исполнения природоохранного законодательства прибыли представители центральных контрольных ведомств. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Сейчас представители ведомств разъехались по разным точкам особо охраняемых территорий.
— Сотрудники посетят БЦБК, проверят, как идет процесс ликвидации отходов. Также они оценят, как ведется работа лесопромышленного комплекса, — отметили в
Проверка осуществляется с 29 августа по 2 сентября.
Напомним, что Российский геологический холдинг (Росгеология) выполнит работы по утилизации отходов БЦБК. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе своей
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 2020 года предусмотреть финансирование мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействий отходов, накопленных во время деятельности Байкальского