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15:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники Генпрокуратуры проверяют работу властей Приангарья по охране лесов и Байкала

Также представители центральных контрольных ведомств оценивают исполнение природоохранного законодательства.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ проверяют работу властей Иркутской области по охране лесов, экологии и охране природы Байкала. Также с проверкой исполнения природоохранного законодательства прибыли представители центральных контрольных ведомств. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Сейчас представители ведомств разъехались по разным точкам особо охраняемых территорий.

— Сотрудники посетят БЦБК, проверят, как идет процесс ликвидации отходов. Также они оценят, как ведется работа лесопромышленного комплекса, — отметили в пресс-службе.

Проверка осуществляется с 29 августа по 2 сентября.

Напомним, что Российский геологический холдинг (Росгеология) выполнит работы по утилизации отходов БЦБК. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе своей пресс-конференции 29 августа. По его словам, в новом проекте, который будет готов, к 1 сентября рекультивации были учтены все ошибки прошлых вариантов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 2020 года предусмотреть финансирование мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействий отходов, накопленных во время деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. Кроме этого, Кабмину нужно определить единственного исполнителя работ по ликвидации деятельности комбината и обеспечить выполнение необходимых для ликвидации мероприятий. О ходе работ необходимо доложить 1 декабря 2017 года, в последующем предполагаются доклады каждые полгода.

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