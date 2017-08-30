Сотрудники Генпрокуратуры проверяют работу властей Приангарья по охране лесов и Байкала

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ проверяют работу властей Иркутской области по охране лесов, экологии и охране природы Байкала. Также с проверкой исполнения природоохранного законодательства прибыли представители центральных контрольных ведомств. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Сейчас представители ведомств разъехались по разным точкам особо охраняемых территорий.

— Сотрудники посетят БЦБК, проверят, как идет процесс ликвидации отходов. Также они оценят, как ведется работа лесопромышленного комплекса, — отметили в пресс-службе.

Проверка осуществляется с 29 августа по 2 сентября.

Напомним, что Российский геологический холдинг (Росгеология) выполнит работы по утилизации отходов БЦБК. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе своей пресс-конференции 29 августа. По его словам, в новом проекте, который будет готов, к 1 сентября рекультивации были учтены все ошибки прошлых вариантов.