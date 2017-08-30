Алиханов проведет в Калининграде первый «Диалог на равных»
В Калининграде стартует федеральный проект для студентов «Диалог на равных» — в форме дискуссионного клуба.
В Калининграде стартует федеральный проект для студентов «Диалог на равных» — в форме дискуссионного клуба.
Калининградская область вошла в число первых 35 регионов, которые охватит этот федеральный проект, организованный агентством по делам молодежи «Росмолодежь». Всего в нем примут участие 200 тысяч российских студентов.
Организаторы отмечают, что дискуссионный клуб на примере успешных и известных людей наглядно покажет молодежи, что современная Россия — это страна возможностей, где можно добиться успеха в разнообразных сферах в любом регионе, прокомментировали ИА Бесспорно RU в
К участию приглашаются студенты вузов. Первым докладчиком серии встреч дискуссионного клуба в Калининграде станет временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
Мероприятие пройдет 7 сентября, с 16:30, на площадке БФУ имени И. Канта в Калининграде.
В Калининградской области проект проходит при поддержке агентства по делам молодежи и БФУ. Соорганизаторами выступают Международная ассоциация студенческого телевидения «МАСТ», Российский студенческий центр «Росстуденчество», объединение православных молодежных движений «Георгиевцы!».