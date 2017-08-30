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13:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эдхам Акбулатов готов остаться в кресле мэра на следующие пять лет

Полномочия мэра истекают 10 сентября.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» принял решение поддержать действующего мэра Красноярска Эдхама Акбулатова в качестве кандидата на должность главы города, сообщили в пресс-службе краевого отделения.

На заседании президиума, в который входят губернатор Виктор Толоконский, замгубернатора Сергей Пономаренко, спикер Заксобрания Александр Усс, руководитель фракции «ЕР» в ЗС Алексей Клешко, решение о поддержке мэра было принято единогласно.

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На заседании Акбулатов заявил о своей готовности принять участие в предстоящем конкурсе. Он отчитался о проделанной работе за пять лет, отметив, что в настоящее время городу предстоит решать ряд важных задач.

«Напомню, что именно наш кандидат — Эдхам Шукриевич Акбулатов — одержал убедительную победу на выборах главы Красноярска пять лет назад. За это время сделано очень многое, Эдхам Акбулатов зарекомендовал себя как опытный управленец и хозяйственник. Поэтому именно его кандидатуру, в случае выдвижения, мы и будем поддерживать всеми законными способами», — заявил секретарь реготделения Алексей Додатко.

Напомним, полномочия мэра истекают 10 сентября. Красноярцы в выборах принимать участия не будут.

Закон о выборах органов власти муниципалитетов в новой редакции был принят в декабре 2014 года по инициативе губернатора Виктора Толоконского. В результате прямые выборы глав администраций были отменены. В феврале 2015 года в закон внесли новые изменения, предусматривающие переход на конкурсный отбор мэров городов и глав районов.

Документ, в котором будет объявлено о старте кампании, должен выйти не позднее чем через 30 дней со дня истечения полномочий действующего главы города (то есть с 10 сентября по 9 октября 2017 года).

Конкурсная коммисия должна рассмотреть все заявки от кандидатов и выбрать как минимум две кандидатуры для тайного голосования депутатов городского Совета.

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