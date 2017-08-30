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15:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоград ожидает инспекционный визит FIFA

Представители FIFA приедут осенью в Волгоград с проверкой.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», об этом заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

По его словам, большой инспекционный визит FIFA по городам чемпионата мира-2018 начнется 26 сентября. Завершится он только в начале октября. Особое внимание будет уделено стадионам, строящимся к мундиалю. Кроме того, представители FIFA осмотрят и другую инфраструктуру, необходимую к чемпионату мира. Добавим, что инспекция затронет города, не принимавшие Кубок конфедераций.

Напомним, что летом 2018 года Волгоград примет четыре матча группового этапа.

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