Волгоград ожидает инспекционный визит FIFA

По его словам, большой инспекционный визит FIFA по городам чемпионата мира-2018 начнется 26 сентября. Завершится он только в начале октября. Особое внимание будет уделено стадионам, строящимся к мундиалю. Кроме того, представители FIFA осмотрят и другую инфраструктуру, необходимую к чемпионату мира. Добавим, что инспекция затронет города, не принимавшие Кубок конфедераций.