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15:09 (мск), источник: Калининград.Ru

На Балтфлоте проводят проверку боеготовности

На Балтийском флоте проводят плановую проверку боеготовности корабельных соединений и воинских частей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе по ЗВО.

Источник: Калининград.Ru

К учениям привлекли около двух тысяч военнослужащих, более 70 кораблей и судов обеспечения Балтийской и Ленинградской баз, а также около 200 единиц боевой и специальной техники флота.

С экипажами кораблей проведены учения и тренировки по подготовке к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, противодиверсионной обороне в пунктах базирования. Все экипажи отработали выход из главной базы путём постановки на якорные стоянки в морских полигонах флота, — отметили в пресс-службе.

Служащие также тренировались в выводе подразделений из-под удара и смене места дислокации. Вся техника и личный состав покинули военные городки и перешли в «запасные» районы.

Манёвры на Балтфлоте проходят в рамках подготовки к учениям «Запад-2017», которые продлятся с 14 по 20 сентября в России и Белорусии. Военные отработают оперативную совместимость штабов различных уровней, а также взаимодействие перспективных систем управления войсками и оружием. По данным Минобороны РФ, в учениях задействуют 12 тысяч человек.

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