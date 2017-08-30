На Балтфлоте проводят проверку боеготовности

Источник: Калининград.Ru

К учениям привлекли около двух тысяч военнослужащих, более 70 кораблей и судов обеспечения Балтийской и Ленинградской баз, а также около 200 единиц боевой и специальной техники флота.

С экипажами кораблей проведены учения и тренировки по подготовке к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, противодиверсионной обороне в пунктах базирования. Все экипажи отработали выход из главной базы путём постановки на якорные стоянки в морских полигонах флота, — отметили в пресс-службе.

Служащие также тренировались в выводе подразделений из-под удара и смене места дислокации. Вся техника и личный состав покинули военные городки и перешли в «запасные» районы.