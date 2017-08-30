На Балтфлоте проводят проверку боеготовности
На Балтийском флоте проводят плановую проверку боеготовности корабельных соединений и воинских частей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
На Балтийском флоте проводят плановую проверку боеготовности корабельных соединений и воинских частей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
К учениям привлекли около двух тысяч военнослужащих, более 70 кораблей и судов обеспечения Балтийской и Ленинградской баз, а также около 200 единиц боевой и специальной техники флота.
С экипажами кораблей проведены учения и тренировки по подготовке к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, противодиверсионной обороне в пунктах базирования. Все экипажи отработали выход из главной базы путём постановки на якорные стоянки в морских полигонах флота, — отметили в
Служащие также тренировались в выводе подразделений
Манёвры на Балтфлоте проходят в рамках подготовки к учениям «Запад-2017», которые продлятся с 14 по 20 сентября в России и Белорусии. Военные отработают оперативную совместимость штабов различных уровней, а также взаимодействие перспективных систем управления войсками и оружием. По данным Минобороны РФ, в учениях задействуют 12 тысяч человек.