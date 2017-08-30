Глава Феодосии отозвала свое заявление об уходе
Светлана Гевчук передумала уходить «по собственному желанию».
Светлана Гевчук передумала уходить «по собственному желанию».
Глава муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым — Председатель Феодосийского городского совета Светлана Гевчук заявила о своем желании отозвать собственное заявление об уходе.
— В соответствии с Федеральным законом № 131 ФЗ, Уставом Муниципального образования городской округ Феодосия РК отзываю свое заявление от
Это заявление направлено в адрес Феодосийского городского совета РК первого созыва.