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13:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава Феодосии отозвала свое заявление об уходе

Светлана Гевчук передумала уходить «по собственному желанию».

Источник: Reuters

Глава муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым — Председатель Феодосийского городского совета Светлана Гевчук заявила о своем желании отозвать собственное заявление об уходе.

— В соответствии с Федеральным законом № 131 ФЗ, Уставом Муниципального образования городской округ Феодосия РК отзываю свое заявление от 28.08.2017 года о моей отставке по собственному желанию, — написала Гевчук.

Это заявление направлено в адрес Феодосийского городского совета РК первого созыва.

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