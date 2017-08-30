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14:18 (мск), источник: ЕАН

Вице-премьер Козак похвалил Куйвашева за ответственность и «Титановую долину»

В Екатеринбурге под руководством вице-премьера Дмитрия Козака прошло совещание, посвященное развитию особых экономических зон в РФ.

Особое внимание было уделено свердловской ОЭЗ «Титановая долина».

По мнению Козака, готовность брать на себя ответственность и слаженная работа управленческой команды главы региона Евгения Куйвашева позволили создать на Среднем Урале одну из самых перспективных ОЭЗ.

«Мы изменили систему управления, децентрализовали полномочия по управлению этими зонами, передали их руководителям регионов. Одним из инициаторов передачи полномочий на региональный уровень стал Евгений Владимирович Куйвашев. Что касается “Титановой долины”, он взял на себя эти обязательства и выполняет их, как мне кажется, с опережением сроков. После передачи полномочий по привлечению инвесторов на региональный уровень появилось шесть новых очень важных резидентов. Несмотря на наши достаточно сложные отношения с Соединенными Штатами Америки, на ограничения, сюда пришел Boeing — благодаря усилиям и стараниям команды Евгения Владимировича, которые убедили: здесь можно, нужно и выгодно работать. А это выгодно и региону, потому что субъект получит новые доходы для решения социальных проблем, появятся новые высокотехнологичные рабочие места и компетенции», — цитирует вице-премьера департамент информполитики главы региона.

К настоящему моменту резиденты «Титановой долины» вложили 3,5 млрд рублей, а объем налоговых и таможенных отчислений составил 3,3 млн рублей. Соглашения по участию в проекте заключены уже с 13 инвесторами. Общий объем заявленных инвестиций — около 24 млрд рублей.

Первые предприятия планируют начать производственную деятельность на территории особой экономической зоны уже в текущем году. В августе в эксплуатацию сдан промышленный комплекс будущего производства Ural Boeing Manufacturing.

Резидент уже заказал уникальные высокотехнологичные станки из Японии и США. Выпуск первой продукции намечен на начало 2018 года. До конца 2017 года в ОЭЗ «Титановая долина» будет запущено производство компании «Зибус», специализирующейся на производстве медицинского инструмента для нейрохирургии.

Сегодня доля импорта этой продукции превышает 90%, и компания к 2020 году намерена обеспечивать пятую часть потребности рынка. Строительство в этом году также начнут компании «Инструментальное производство» и «Микромет». В рамках совещания свидетельство резидента «Титановой долины» было вручено также компании «СТОД-Урал» — производителю OSB-плит и клееного бруса.

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